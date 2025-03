Meteo: ultimo weekend di marzo con molta instabilità. Le zone a rischio piogge

Anche l’ultimo fine settimana di marzo sarà caratterizzato da tempo molto variabile a causa di un nuovo nucleo di aria fresca e instabile che dalla Francia sabato 29 si muoverà sopra il Mediterraneo occidentale per poi spostarsi a sud della Sicilia entro domenica 30.

Nella giornata di sabato avremo probabili schiarite sul Nordovest; in Emilia e sulle regioni nordorientali saranno possibili piogge sparse. Rovesci isolati al mattino sulla Sardegna occidentale. Probabile peggioramento nel corso del giorno sulle regioni centrali, in particolare nelle Marche; rovesci sparsi pomeridiani sul Lazio e in Toscana. Al Sud probabili rovesci sul settore tirrenico, più intensi in Calabria; rovesci e temporali isolati in Puglia e sulla Basilicata. In Sicilia rovesci a tratti nel Messinese, fenomeni meno probabili sul resto dell’isola. Giornata ventosa per venti occidentali o di Maestrale sulle Isole e sul mar Tirreno meridionale. Possibili episodi di Foehn nelle valli alpine. Lieve calo delle temperature su Sardegna e regioni del Centro Nord.

Anche domenica 30 marzo il tempo sarà instabile: la tendenza meteo

Domenica schiarite anche ampie al Nord, specie sulle regioni occidentali, sul Lazio e in Toscana. Rovesci diffusi al mattino sulla Sardegna orientale, in Abruzzo e sul Molise. Piogge a carattere isolato sulle regioni meridionali.

Nel corso del pomeriggio sul settore del medio e basso versante adriatico il tempo dovrebbe migliorare; rovesci isolati sul basso Lazio, nel resto del Sud e sulle zone interne della Sicilia. Venti da deboli a moderati settentrionali. Temperature in lieve calo in Sicilia, in rialzo altrove.