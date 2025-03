Meteo, ultimo weekend di marzo con nuova perturbazione: la tendenza

Anche l’ultima parte della settimana sarà caratterizzata da condizioni di variabilità a causa della sostanziale assenza di una struttura di alta pressione, ma con fasi perturbate che non interesseranno necessariamente tutte le regioni. In particolare venerdì 28 marzo le regioni centro-meridionali sentiranno ancora gli effetti della perturbazione giunta nei giorni precedenti, che manterrà un cielo nuvoloso con ancora delle precipitazioni sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, mentre al Nord e in Sardegna prevarranno le schiarite. Le temperature massime saranno superiori alla media al Nord e in Toscana, sotto la media sul medio-basso Adriatico, nella norma altrove.

Tendenza meteo: nuove piogge e instabilità nel weekend del 29-30 marzo

Il vortice ciclonico che accompagna la perturbazione tenderà a rallentare e fermarsi in prossimità della Puglia, così lo stesso sistema nuvoloso tenderà a rimanere posizionato a ridosso dell’Italia. Infatti, nubi e piogge dovrebbero insistere anche sabato su molte aree del Centro-Sud, risalendo anche verso il settore dell’alto Adriatico.



Nel frattempo un’altra perturbazione in arrivo dall’Europa nord-occidentale raggiungerà il Mediterraneo unendosi agli effetti del vecchio sistema nuvoloso, ma con il suo nucleo più attivo in transito fra il Tirreno e le isole maggiori. Domenica il maltempo tenderà ad attenuarsi con le ultime precipitazioni sulle regioni meridionali, mentre una nuova perturbazione andrà ad addossarsi alle Alpi per poi scorrere sulle nostre regioni all’inizio della nuova settimana, ancora una volta con maggior probabilità su quelle del Centro-Sud.