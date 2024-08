Ultimi temporali sull'Italia, ecco le zone a rischio: le previsioni meteo dal 20 agosto

Dopo aver portato forte maltempo e messo fine al caldo intenso, martedì 20 agosto la perturbazione numero 4 del mese si allontanerà dall’Italia. Alle sue spalle insisterà ancora dell’instabilità meteo, che sarà responsabile di nuovi temporali soprattutto al Centro e al Sud, mentre le temperature faranno registrare quasi dappertutto valori normali per il periodo.

Da mercoledì, poi, l’alta pressione tornerà gradualmente ad allungarsi verso la nostra Penisola: per tutto il resto della settimana ci attendono quindi giornate nel complesso soleggiate, con pochi temporali - per lo più concentrati su Alpi e Appennino nelle ore più calde del giorno - e, soprattutto, temperature in progressivo aumento, con il ritorno di un caldo piuttosto intenso nell’ultima parte della settimana, quando sono attesi di nuovo picchi anche oltre i 35 gradi, ma in ogni caso senza gli estremi che anno caratterizzato l’ultima lunga ondata di calore.

Le previsioni meteo per martedì 20 agosto

Prevalenza di cielo sereno al Nord-Ovest, giornata in generale nuvolosa nel resto d’Itali. Nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su Alpi orientali, coste dell’Alto Adriatico, Emilia, zone interne del Centro, Puglia, Basilicata, Appennino Campano, Calabria, Sicilia e zone montuose della Sardegna. Ventoso per venti di Maestrale su Sicilia e Sardegna, altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 agosto

Mercoledì inizialmente un po’ di nuvolosità e qualche rovescio su Alpi Orientali e regioni del medio e basso versante adriatico; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio improvvisi e isolati temporali su Alpi Orientali, Appennino Settentrionale e Centrale, Salento, Basilicata, Appennino Campano, rilievi della Calabria e zone interne della Sicilia; in prevalenza bello nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento, comunque non lontane dai valori normali per il periodo.