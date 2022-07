Meteo: ultima settimana di luglio con temporali e clima meno caldo

La perturbazione in transito tra lunedì 25 e martedì 26 luglio, nella giornata di mercoledì 27 potrebbe ancora farsi sentire, soprattutto tra la notte e le prime ore del mattino, con temporali sulla pianura piemontese e in Liguria. Nel corso della giornata nelle regioni settentrionali si avrà una nuvolosità variabile mentre sulle Isole e al Centro-Sud si avrà un tempo prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio non si esclude la possibilità di rovesci o temporali isolati nel Cuneese, sulle Alpi centro orientali, sul versante adriatico dell’Appennino, in possibile estensione fino alle rispettive fasce pedemontane.

Temperature in calo nei valori minimi al Nord; massime in lieve calo su Piemonte, Lombardia settentrionale, regioni del versante adriatico, senza grosse variazioni altrove; al Nord si registreranno temperature più vicine alla norma. Venti per lo più deboli. Mari generalmente poco mossi; mosso il mare di Sardegna.

Tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio una nuova perturbazione potrebbe portare altri temporali al Nord: la tendenza meteo

Giovedì 28 luglio sarà una giornata soleggiata su gran parte dell'Italia, con un clima molto caldo al Centro-Sud. Una nuova perturbazione, in avvicinamento dalla Francia, determinerà un aumento dell'instabilità nel corso della giornata sulle aree alpine con lo sviluppo di rovesci e temporali; i fenomeni in serata o nella notte potrebbero estendersi anche alle aree pedemontane del Nord.

Venerdì 29 luglio la perturbazione potrebbe innescare temporali anche sulla pianura padana, sul Nord-Est e fino all'Emilia Romagna. Sul resto del Paese il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore aumento. Nell'ultimo weekend di luglio, nello scenario attualmente più probabile, il tempo dovrebbe tornare stabile anche al Nord. La tendenza appena descritta presenta ancora un certo margine di incertezza, per ulteriori dettagli invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.