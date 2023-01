Meteo: ultima parte di settimana con maltempo, freddo e neve. Ecco dove

Ultima parte della settimana con un tempo sull'Italia determinato da un'insistente circolazione di bassa pressione centrata in prossimità delle nostre regioni centro meridionali. Sarà associata anche a una massa d'aria decisamente più fredda rispetto a quelle sperimentate negli ultimi mesi, con temperature di conseguenza marcatamente invernali in tutta l'Italia.

Nel dettaglio, venerdì 20 gennaio, al Nord si avrà un tempo più soleggiato. Nel corso della giornata saranno possibili parziali schiarite anche lungo le coste della Toscana e del Lazio. Prevalenza di nuvole sul resto d'Italia, in graduale attenuazione al Nord-Est mentre andranno ad aumentare nelle Isole e dal pomeriggio anche al Sud. Qualche fiocco di neve possibile a quote pianeggianti, tra la notte e il mattino, tra il sudest della Lombardia, il basso Veneto e l’Emilia Romagna; locali e deboli precipitazioni sul basso Tirreno con neve nelle zone appenniniche oltre i 700-900 m. Da segnalare un peggioramento in Sardegna con fenomeni anche moderati, nevosi a 700 m circa, in estensione a fine mattinata alla Sicilia occidentale.

Nella seconda parte della giornata il peggioramento si estenderà progressivamente anche nel resto della Sicilia e al Sud con fenomeni sparsi anche moderati, possibili rovesci o temporali su basso Tirreno e alto Ionio; possibili nevicate con quota in calo in serata fino ai 500-800 m in Appennino, 900-1000 in Sicilia. Migliora in Emilia, locali precipitazioni per lo più deboli dalla Romagna al Molise, nevose a quote basse, localmente anche in costa tra Romagna e Marche. Temperature per lo più in ulteriore calo e con clima invernale. Ventoso per venti di Bora sull’alto Adriatico, di Tramontana in Liguria, di Maestrale sul Mare di Sardegna e da ovest tra Calabria e Sicilia. In serata Bora in estensione al medio Adriatico. Mari: localmente poco mossi alto Tirreno e basso Adriatico; da mossi a molto mossi gli altri bacini, fino ad agitati Mare di Sardegna, basso Tirreno e canali delle Isole.

Nel weekend saranno ancora possibili piogge e nevicate a quote basse: la tendenza meteo

Sabato 21 gennaio il rischio di precipitazioni sarà perlopiù concentrato tra il medio Adriatico, le regioni meridionali e il nord della Sicilia e fino al mattino, con fenomeni poi in attenuazione o esaurimento nella seconda parte della giornata. Quota neve ancora di bassa collina nell'entroterra del medio Adriatico, fino a 600-1000 metri sui rilievi meridionali. Tempo in generale migliore, perlomeno asciutto, nel resto del Centro-Nord. Ulteriori lievi cali di temperatura al Sud e altra giornata piuttosto ventosa per venti settentrionali sul medio-alto Adriatico, in Liguria, buona parte del Centro e nelle Isole.

Domenica 22 gennaio scarsi fenomeni probabilmente fino al mattino solo su medio e basso Adriatico e nelle Isole. Possibile peggioramento tra pomeriggio e sera dapprima in Sicilia e poi nelle regioni meridionali. Si tratta di un'evoluzione ancora molto incerta, da verificare negli aggiornamenti dei prossimi giorni.