Meteo: ultima parte di settimana con piogge, venti e neve anche in collina! La tendenza

Per l’ultima parte della settimana si conferma un cambiamento della circolazione e delle condizioni meteorologiche con lo sfaldamento dell’alta pressione e un coinvolgimento dell’Italia da parte dei sistemi perturbati. In particolare un nucleo di aria decisamente più fredda e instabile, pilotato da un’area depressionaria in approfondimento sulla Francia, coinvolgerà le regioni settentrionali mentre più a sud il flusso umido sciroccale renderà il tempo instabile nelle isole maggiori, nel settore ionico e in quello dell’alto Tirreno.

Venerdì 7 assisteremo a una progressiva intensificazione della nuvolosità un po’ dappertutto. Al mattino ancora scarsi o assenti i fenomeni con qualche pioggia lungo le coste toscane e le prime deboli nevicate nelle Alpi occidentali. Nella seconda parte della giornata piogge o rovesci in arrivo su settore ionico, Sicilia (fenomeni abbondanti in serata nel sudovest dell’isola), est della Sardegna e alto Tirreno; precipitazioni più diffuse anche al Nordovest anche se in prevalenza deboli e con limite della neve fino a quote piuttosto basse, localmente verso i 300-400 metri. Le temperature massime saranno in calo al Nord, più sensibile al Nordovest, in lieve aumento per effetto dello Scirocco anche moderato all’estremo Sud. Venti fino a moderati o forti da nord-nordest sulla Liguria.

Nel fine settimana piogge anche intense e venti in intensificazione: la tendenza meteo

Nel corso di sabato 8, giornata con un cielo da nuvoloso a coperto, precipitazioni sono attese su regioni ioniche, Isole, Toscana, Emilia e Nordovest, verso sera anche nelle Venezie. Fenomeni localmente intensi o a carattere di rovescio sullo Ionio, in Sardegna e nel settore attorno al Ligure. Limite della neve sulle Alpi e al Nordovest in rialzo in giornata, ma solo temporaneamente su Appennino ligure, Piemonte e Valle d’Aosta dove una marcata intensificazione delle precipitazioni dalla sera riporterà la neve a quote di bassa collina. Temperature in rialzo nelle minime; massime in lieve aumento al Nordest ma con clima sempre invernale, in calo su Calabria e Sicilia. Giornata ventosa per lo Scirocco su Sicilia, Calabria, Puglia e Tirreno, per la Tramontana in Liguria.

Domenica 9 le precipitazioni, localmente anche intense, dovrebbero concentrarsi su estremo Nordovest e Isole e fino metà giornata con successiva attenuazione o esaurimento, specie dalla sera. Temperature per lo più in rialzo, specie al Nord. Altra giornata ventosa su Liguria, mari di ponente e Isole. L’evoluzione descritta presenta ampi margini di incertezza, per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.