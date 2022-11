Meteo: tregua fino a giovedì 24 novembre. Poi ancora maltempo: ecco dove

Giovedì 24 novembre sarà una giornata caratterizzata ancora da una fase meteorologicamente più tranquilla, nella quale prevarranno correnti nord-occidentali in quota temporaneamente più asciutte. Prevalenza di nuvole in Calabria e nel nordest della Sicilia con qualche pioggia possibile nei settori tirrenici e nei rilievi interni. Nel resto d'Italia tempo più soleggiato ad eccezione di qualche temporaneo addensamento solo nelle zone di confine della Valle d’Aosta e delle Alpi orientali, sull’Appennino abruzzese, nel Gargano e nel nordest della Sardegna. Al Nord tendenza a velature in serata.

Temperature minime in calo al Nordest e su Campania, Lucania e Puglia, in rialzo nelle regioni centrali tirreniche e nelle Isole; massime stabili o in lieve aumento con punte intorno ai 20 gradi in Calabria e nelle Isole. Soffieranno venti di Maestrale ancora moderati o tesi su basso Tirreno e Isole mentre altrove la ventilazione sarà in diffuso indebolimento. Mari: fino ad agitato il Mare di Sardegna, a molto mossi il Tirreno meridionale, i canali delle Isole e d’Otranto; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Nella parte finale della settimana nuovo peggioramento con piogge da venerdì 25 a domenica 27 novembre: la tendenza meteo

Ultimi giorni della settimana di nuovo condizionati da un altro passaggio perturbato con effetti, secondo le ultime proiezioni, perlopiù concentrati sulle regioni centro meridionali. La depressione collegata a questa perturbazione dal Mar di Corsica scivolerà gradualmente verso sud-est portandosi domenica 27 novembre a sud della Sicilia; intorno al suo centro alimenterà una ventilazione da moderata a forte che verso il fine settimana diverrà prevalentemente nord orientale con conseguente afflusso di aria più fredda in direzione del Nord-Est e delle regioni adriatiche.

Le prime piogge venerdì 25 interesseranno inizialmente il settore intorno al Ligure fino alla Toscana; in estensione, a fine giornata, anche ad Emilia, alto Adriatico, Umbria, Marche, Lazio settentrionale e Sardegna con possibili temporali nel nord-ovest dell'Isola. Sabato 26 dovrebbe migliorare al Nord-Est, Toscana e Sardegna: diffuso maltempo nel resto del Centro-Sud con piogge localmente intense e possibili rovesci o temporali. Domenica le piogge dovrebbero concentrarsi al Sud e in Sicilia. L'evoluzione descritta andrà comunque rivista per ulteriori conferme alla luce dei prossimi aggiornamenti.