Meteo, tregua dal maltempo ma per poco: nuovo peggioramento nei prossimi giorni

La fase di maltempo che nelle ultime ore ha colpito soprattutto il Sud tenderà ad attenuarsi dalla giornata di oggi, quando il vortice di bassa pressione andrà a esaurire gradualmente i suoi effetti. Di conseguenza si conferma un parziale miglioramento, con piogge che tuttavia potranno ancora insistere in parte delle regioni meridionali e della Sicilia. In attenuazione anche i venti freddi, mentre le temperature massime tenderanno ad aumentare lievemente.

Un nuovo peggioramento si profila poi per la seconda parte della settimana, quando una perturbazione sarà responsabile di un’altra fase di maltempo destinata a coinvolgere ancora una volta soprattutto il Centro-Sud e le Isole maggiori. La fase più critica dovrebbe essere tra venerdì e sabato, quando potrebbe esserci il rischio di nubifragi e situazioni critiche. Ancora una volta il maltempo sarà accompagnato anche da venti molto forti, con raffiche che potranno ancora superare i 100 km orari e il rischio di mareggiate sulle coste più esposte, mentre non si profila il ritorno del freddo intenso. Al contrario, l’afflusso di aria più mite determinerà un rialzo delle temperature con valori che nel weekend potranno riportarsi anche al di sopra della media stagionale soprattutto al Nord e nelle zone montuose.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 gennaio

Oggi saranno ancora possibili sporadiche piogge sulle regioni meridionali e la Sicilia. Nel resto del Paese le condizioni meteo saranno in generale stabili, con cieli per lo più soleggiati al Centro-Nord e in Sardegna. Nel resto del Paese le condizioni meteo saranno in generale stabili, con cieli per lo più soleggiati al Centro-Nord e in Sardegna.

I venti, in decisa attenuazione, soffieranno ancora in prevalenza da nord-est. Le temperature minime saranno in lieve aumento al Nord e in calo al Centro e in Sardegna; valori massimi in lieve aumento ovunque.

Le previsioni meteo per giovedì 16 gennaio

Prevalenza di nuvole in Calabria e nelle Isole, con piogge sulla Sardegna orientale, in Sicilia e, in forma più sporadica, sul settore ionico. Addensamenti ma senza fenomeni saranno possibili lungo l’Appennino e nel medio Adriatico; cielo per lo più sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia.

Temperature per lo più in rialzo ma con ancora possibili gelate notturne anche a bassa quota al Nord e in forma più localizzata al Centro. Venti in generale più attenuati ma ancora fino a moderati orientali al Sud e nelle Isole e di Bora sull’alto Adriatico. La tramontana potrebbe insistere anche tesa o forte sulla Liguria di ponente.