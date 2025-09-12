FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: tregua dai temporali brevissima! Weekend di maltempo: ecco...

Meteo: tregua dai temporali brevissima! Weekend di maltempo: ecco dove

La tregua dalle perturbazioni avrà vita breve: già domani, sabato 13, un nuovo peggioramento raggiungerà le regioni del Nord. Le previsioni meteo
Previsione12 Settembre 2025 - ore 12:25 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Settembre 2025 - ore 12:25 - Redatto da Meteo.it

La pausa nel transito di perturbazioni, grazie alla quale nelle ultime ore non si sono registrate precipitazioni in quasi tutta l’Italia, avrà una durata breve: infatti, mentre dal Mediterraneo l’alta pressione si sta espandendo verso il Sud Italia, dove resterà ben salda probabilmente per tutta la prossima settimana, le regioni settentrionali saranno raggiunte già sabato 13 da un’altra perturbazione atlantica, la numero 4 del mese, responsabile di un graduale peggioramento, con piogge e temporali più diffusi a fine giornata, coinvolgendo anche la Toscana.

Domenica 14 la perturbazione si muoverà verso i Balcani e l’Europa orientale, favorendo un miglioramento e un rialzo termico al Nord, mentre una breve fase instabile è prevista nelle zone interne del Centro e lungo il medio Adriatico. I dati attuali confermano per l’inizio della prossima settimana una più decisa rimonta dell’alta pressione che dovrebbe spingersi su tutta l’Italia, assicurando giornate di tempo più stabile e soleggiato, con un clima tipico di fine estate.

Le previsioni meteo per sabato 13 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e Isole, ma con più nubi in Toscana dove in serata arriveranno piogge e rovesci; graduale peggioramento al Nord, con nuvole in rapido aumento e le prime piogge o rovesci tra la notte e il mattino da su Alpi e Prealpi centrali e orientali.

Nel pomeriggio piogge a tratti moderate anche in Piemonte e Liguria, in serata rovesci e temporali nelle regioni settentrionali e in Toscana, localmente intensi tra Levante Ligure e alta Toscana, in Veneto e nella notte in Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in calo al Nord-Ovest. Venti per lo più deboli; possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per domenica 14 settembre

Nelle prime ore della giornata nubi e residue piogge in Friuli Venezia Giulia; qualche rovescio possibile anche in Toscana, nuvolosità sparsa in Emilia Romagna, al Centro e in Campania; ampi rasserenamenti al Nord-Ovest. Dal pomeriggio il miglioramento si estende a tutto il Nord e alla Toscana; poche nuvole anche all’estremo Sud e nelle Isole; locale instabilità con brevi rovesci o temporali nell’Appennino centrale e lungo il medio versante adriatico.

Temperature minime in calo al Nord, dove le massime sono in deciso rialzo. Venti moderati di Maestrale in Sardegna, Libeccio al largo nel Mar Ligure, rinforzi da nordest sul medio Adriatico.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: oggi (12 settembre) tempo stabile. Nel weekend tornano i temporali
    Previsione12 Settembre 2025

    Meteo: oggi (12 settembre) tempo stabile. Nel weekend tornano i temporali

    Dopo l'intensa perturbazione n.3, l'Italia vive oggi (12 settembre) una giornata di tregua dal maltempo. Nel weekend invece nuovo peggioramento.
  • Meteo, oggi tregua poi nuova perturbazione nel weekend
    Previsione12 Settembre 2025

    Meteo, oggi tregua poi nuova perturbazione nel weekend

    Nelle prossime ore tempo stabile ma da domani peggiora a partire dal Nord e dalla Toscana. Le previsioni meteo del 12-13settembre
  • Meteo, temporali residui e calo termico al Sud: le previsioni dell'11-12 settembre
    Previsione11 Settembre 2025

    Meteo, temporali residui e calo termico al Sud: le previsioni dell'11-12 settembre

    L'intensa perturbazione che ha causato diverse criticità si sposta verso Sud determinando anche un calo delle temperature su queste regioni. Le previsioni meteo
  • Meteo, maltempo in attenuazione: giovedì 11 settembre ultime piogge e temporali
    Previsione11 Settembre 2025

    Meteo, maltempo in attenuazione: giovedì 11 settembre ultime piogge e temporali

    Prima di abbandonare l'Italia, la perturbazione responsabile del forte maltempo delle scorse ore porterà ancora un po' di piogge e temporali
Ultime newsVedi tutte
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
Tendenza12 Settembre 2025
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
La prossima settimana l'alta pressione dovrebbe assicurare tempo stabile e dunque perturbazioni lontane dall'Italia. Il clima si farà estivo.
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Tendenza11 Settembre 2025
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Nel fine settimana una perturbazione attraverserà prima il Nord e la Toscana per poi interessare il settore adriatico domenica. Temperature in aumento. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte
Tendenza10 Settembre 2025
Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte
Tra sabato 13 e domenica 14 settembre una perturbazione attraverserà l'Italia: nel mirino il Centro-Nord, dove si profilano nuove piogge
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Settembre ore 12:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154