Meteo: tra venerdì 2 dicembre e il weekend pioggia e neve. Ecco dove

La perturbazione numero 10 di novembre, che ha investito soprattutto le nostre regioni meridionali, nella giornata odierna (giovedì 1 dicembre) si allontana verso est, con le ultime piogge all’estremo Sud. Tempo stabile nel resto dell’Italia e venti in decisa attenuazione, in attesa però dell’arrivo di un’altra perturbazione (la prima di dicembre), con un nuovo peggioramento a partire dalla seconda parte di venerdì 2 dalle regioni centrali. L’evoluzione prevista per il fine settimana è ancora affetta da ampi margini di incertezza.

La vasta area di bassa pressione che indirizza correnti umide verso il nostro Paese, in seno alla quale si muoverà la perturbazione in arrivo, insisterà anche nel primo week-end di dicembre, con effetti in termini di precipitazioni ancora da valutare nei dettagli, ma con un probabile coinvolgimento di molte regioni italiane, anche quelle settentrionali, e con il ritorno della neve sulle nostre Alpi. Le giornate di sabato 3 e domenica 4 dicembre saranno inoltre caratterizzate da una ventilazione intensa, in prevalenza meridionale, che favorirà un rialzo delle temperature al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 1 dicembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sin dal mattino su Alpi, Piemonte, Lombardia, Liguria, regioni centrali tirreniche, Umbria, alta Campania e su buona parte della Sicilia. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto dell’Italia, con residue piogge su Puglia, Basilicata e Calabria, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Locali piogge in arrivo sulla Sardegna meridionale. Nella notte peggiora all’estremo Nordest.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti in indebolimento, ma ancora moderati settentrionali su mari di levante, regioni adriatiche e sul basso Ligure. Mari mossi o molto mossi, con moto ondoso in attenuazione.

Le previsioni meteo per venerdì 2 dicembre

Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto con alcune deboli precipitazioni, più probabili tra il nord del Piemonte, la Lombardia e il Triveneto, nevose sui rispettivi settori alpini e prealpini fin verso 1000 m. Al Centro-Sud e sulle Isole nuvolosità in rapido aumento nel corso della mattinata, con le ultime schiarite sul medio-basso Adriatico e nei settori ionici. Dalla tarda mattinata prime piogge su basso Lazio e Campania, in estensione tra pomeriggio e sera al nord della Puglia e a buona parte delle restanti regioni centrali.

Temperature massime in lieve calo al Nord, in rialzo al Sud e sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo su mar Tirreno centro-meridionale, mare di Sardegna e Canali delle Isole.