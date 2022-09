Meteo: tra venerdì 16 settembre e il weekend temporali e clima più fresco

Venerdì 16 settembre l'Italia sarà ancora interessata da venti caldi meridionali e correnti instabili su alcuni settori della Penisola e della Sardegna. In serata un fronte freddo raggiungerà il Nord Italia. Nel dettaglio, qualche rovescio o temporale isolato sarà possibile al mattino sulla Venezia Giulia, nell’area del Levante Ligure, sul Lazio, in Campania e sulla Sardegna. Schiarite, anche ampie, interesseranno invece la Sicilia e le regioni di Nord-Ovest. Nelle ore pomeridiane si avranno ancora rovesci e temporali sul Nordest e in Sardegna.

Per quanto riguarda le temperature, il clima risulterà ancora di stampo estivo su gran parte dell'Italia, particolarmente caldo al Sud e in Sicilia.

Venti: forte Libeccio sul mar Ligure; Libeccio teso anche sul mare Ionio, sull’alto Tirreno e lungo la dorsale appenninica; Foehn nelle valli alpine del Nordovest; venti moderati meridionali sulle isole e sulle regioni peninsulari.

Mari: molto mossi mar Ligure, alto Tirreno, Ionio; poco mossi l’Adriatico sotto costa ed il basso Tirreno, mossi tutti gli altri mari.

Nel weekend clima decisamente più fresco al Centro-Nord ed entro domenica anche al Sud: la tendenza meteo

Sabato 17 settembre la perturbazione potrebbe probabilmente determinare rovesci diffusi sulle regioni di Nord-Est e sull'Emilia Romagna. Nel pomeriggio il tempo peggiorerà anche in Toscana, Marche e Umbria. Possibili temporali sulla Sicilia e sulla Calabria. Il fronte freddo determinerà un sensibile calo delle temperature al Centro-Nord, in particolare sulle Alpi e nel Nord-Est.

Entro la fine della giornata i forti venti di Maestrale si intensificheranno anche al Sud ponendo fine al caldo anomalo anche sui settori più meridionali del Paese. Domenica 18 settembre la perturbazione si allontanerà e torneranno a prevalere condizioni di tempo stabile con un clima piuttosto fresco.