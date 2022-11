Meteo: tra mercoledì 9 e giovedì 10 novembre qualche pioggia e clima mite

L’alta pressione nord-africana si sta indebolendo a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.3 di novembre) che riporterà un po’ di piogge a partire dal Nord-Ovest e in graduale estensione al Nord-Est e al Centro entro giovedì 10 novembre. La presenza di una massa d’aria relativamente mite farà sì che le eventuali nevicate saranno confinate sulle Alpi a quote alte, per lo più oltre i 2000 metri; in generale infatti le temperature resteranno oltre la media con punte vicine ai 25 gradi sulle Isole.

L’evoluzione nell’ultima parte della settimana è ancora piuttosto incerta: l’Italia potrebbe essere investita da correnti orientali, più fredde e leggermente instabili, in scorrimento lungo il bordo di un’area anticiclonica in rinforzo sull’Europa centro-settentrionale.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 novembre

Cielo da nuvoloso a coperto al Nord e in Toscana, con deboli piogge inizialmente sulla Liguria, in estensione nel pomeriggio anche a Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. In serata piogge più insistenti in Lombardia, ma in estensione a Veneto e Trentino Alto Adige. Possibili temporali anche intensi in Liguria.

Tempo soleggiato sul resto d’Italia, ma con nubi in aumento dal pomeriggio su Umbria e Lazio e velature in Sardegna. Temperature massime ancora leggermente sopra la media in quasi tutta l’Italia. Venti deboli o moderati meridionali.

Le previsioni per giovedì 10 novembre

Ampie schiarite al Sud e sulle Isole. Tempo in rapido miglioramento al Nord-Ovest con nebbie mattutine in pianura. Piogge sparse e qualche rovescio al Nord-Est e in Toscana, in estensione nel pomeriggio a Marche, Umbria e Lazio.

Temperature quasi ovunque sopra la media; massime in rialzo al Nord-Ovest e localmente anche sulle regioni meridionali, in leggero calo nel settore dell’alto Adriatico; valori finno a 23-25 gradi al Sud e Isole. Venti deboli con tendenza a un rinforzo da nord-est sui mari settentrionali.