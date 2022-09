Meteo, tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre nuovi temporali

Mercoledì 7 settembre l'alta pressione si indebolirà a iniziare dal Nord che verrà raggiunto da una nuova perturbazione atlantica pilotata da una vasta area di bassa pressione centrata in prossimità dell’Islanda.

Nel dettaglio al Nord avremo prevalenza di nuvole fin dal mattino con le prime piogge isolate o brevi rovesci tra Liguria centrale, est del Piemonte e ovest della Lombardia. Tempo in ulteriore peggioramento nella seconda parte della giornata con tendenza a locali rovesci o temporali, più diffusi e anche forti in serata tra Piemonte e Lombardia. Nuvolosità irregolare e variabile anche in Toscana con fenomeni quasi assenti fino al pomeriggio e possibili rovesci o temporali in serata a iniziare dalle coste. Tempo più soleggiato nel resto del Centro-Sud con qualche nuvola passeggera, pochi cumuli a ridosso dei rilievi; in serata nuvole in aumento su nord delle Marche, Umbria e Lazio.

Temperature massime in calo al Nord. Clima ancora caldo al Centro-Sud con punte oltre i 30 gradi, fino ai 33-35 gradi sulle Isole. Venti ancora per lo più deboli con tendenza a qualche rinforzo su Tirreno occidentale e settentrionale, Canale di Sicilia, Ionio e basso Adriatico. Mari: fino a localmente mossi il Tirreno sud-occidentale e il Canale di Sicilia; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Giovedì 8 settembre la perturbazione sarà ancora attiva al Nord con altri rovesci o temporali, localmente anche forti, che gradualmente tenderanno a concentrarsi sulle regioni di Nord-Est; verrà coinvolto in modo più diffuso anche il Centro con il rischio di rovesci sparsi e locali temporali soprattutto tra le zone interne e le regioni tirreniche con qualche fenomeno fino al nord della Campania.

Il caldo si attenuerà al Centro mentre al Sud e nelle Isole le temperature per effetto di venti meridionali, tenderanno a salire ulteriormente con valori diffusamente oltre i 30 gradi e punte intorno ai 35.

Venerdì 9 la perturbazione si allontanerà verso est con qualche residuo episodio di instabilità solo al Nord-Est; alle sue spalle molte schiarite, caldo in attenuazione in Sardegna, ancora piuttosto intenso tra il Sud e la Sicilia dove una parziale attenuazione sarà possibile sabato.