Meteo: tra martedì 28 e mercoledì 29 ancora temporali. I dettagli

La settimana appena iniziata sarà ancora caratterizzata da una notevole variabilità e da fasi di instabilità o maltempo soprattutto al Nord e, a tratti, anche al Centro-Sud. A causa dell’assenza di una struttura anticiclonica in grado di assicurare condizioni più stabili e durature, il nostro Paese sarà interessato dal passaggio di diverse perturbazioni, probabilmente fino al prossimo fine settimana (questa tendenza andrà comunque confermata nei prossimi giorni).

La prima di queste perturbazioni (la n. 12) ha già raggiunto il Nord Italia e attraverserà il Nord-Est, l’Emilia Romagna e il Centro-Sud entro la fine di martedì 28 maggio, con gli ultimi effetti mercoledì 29.

Nella seconda parte della settimana potrebbero transitare altre perturbazioni, con effetti ancora una volta soprattutto al Nord e al Centro, mentre al Sud e nelle Isole il tempo sarà più stabile e la tendenza vede, al Meridione, anche una probabile risalita di aria calda con temperature sopra i 30 gradi verso il prossimo week-end, mentre nel resto d’Italia, specie al Nord, i valori termici si limiteranno a oscillare intorno alla norma.

Le previsioni meteo per martedì 28 maggio

Tempo in miglioramento al Nord-Ovest, con ampie schiarite nel pomeriggio e qualche isolato rovescio pomeridiano su alpi Marittime e Prealpi lombarde. Ampie schiarite anche lungo le coste tirreniche, nella bassa Calabria e nelle isole maggiori. Cielo in prevalenza nuvoloso altrove, con piogge e temporali localmente intensi al Nord-Est, in Emilia Romagna e zone interne del Centro-Sud, in sconfinamento lungo le coste adriatiche e dell’alto Ionio; fenomeni in attenuazione alla sera.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e in Sicilia, in calo al Nord-Est e al Centro. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale in Sardegna. Possibili raffiche negli episodi temporaleschi.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 maggio

Al mattino cielo inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso, con più nubi e qualche pioggia tra Marche meridionali e Abruzzo. Nel pomeriggio torna una temporanea instabilità con sviluppo di brevi rovesci e temporali sull’Appennino tosco-emiliano, nei rilievi del Centro e zone interne del Sud. Deboli piogge o rovesci anche su Alpi e Prealpi, più diffusi in serata quando una nuova perturbazione (la n. 13 del mese) raggiungerà le Alpi.

Temperature senza grandi variazioni: massime tra 23 e 26 gradi, qualche grado in più nelle Isole. Venti deboli, a parte un moderato Maestrale in Sardegna e Canale di Sicilia.