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Meteo, tra martedì 20 e mercoledì 21 maltempo anche intenso

Potranno verificarsi rovesci temporaleschi e nubifragi, con conseguenti gravi criticità. Fino a metà settimana clima mite al Centro-Sud, più autunnale al Nord
Tendenza16 Ottobre 2026 - ore 11:43 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza16 Ottobre 2026 - ore 11:43 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La prima parte della settimana vedrà un generale peggioramento del tempo sull’Italia e una fase a tratti anche molto perturbata, con il ritorno delle precipitazioni, localmente abbondanti. Determinante sarà la perturbazione nord-atlantica attesa domenica 18 ottobre sulle regioni di Nord-Ovest. Inizialmente diretta con moto retrogrado nord-est/sud-ovest verso la Francia, si aggancerà subito dopo ad una saccatura che, nel frattempo, avanzerà rapidamente dall’Atlantico nord-occidentale verso il cuore del continente, investendo più direttamente il nostro Paese tra martedì e mercoledì.

L’evoluzione appena descritta resta ovviamente ancora incerta, a causa della circolazione atmosferica molto complessa attesa nei prossimi giorni sull’Europa: ne consegue una scarsa affidabilità dei dettagli e delle tempistiche proposte dai modelli, che potranno dunque subire ancora importanti modifiche anche nel breve termine. In linea generale, però possiamo al momento delineare quanto segue.

Lunedì 19 ottobre le precipitazioni dovrebbero temporaneamente concentrarsi su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna sud-orientale; fenomeni più isolati su Toscana occidentale e Sicilia orientale.

Martedì 20 dovrebbe essere la giornata peggiore, con le precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente, da ovest verso est, a tutta la Sardegna, alla Campania e a quasi tutte le regioni centro-settentrionali, intensificandosi notevolmente. Potranno verificarsi rovesci temporaleschi e nubifragi, con quantitativi di pioggia molto rilevanti entro le 24 ore e dunque conseguenti gravi criticità per allagamenti, smottamenti e frane.

Mercoledì 21 sarà velocemente coinvolto anche il resto del Sud e, più marginalmente la Sicilia: il grosso dei fenomeni abbandonerà il resto del Paese, ma saranno ancora possibili alcune residue precipitazioni nella prima parte della giornata. Seguirà un miglioramento a partire da ovest.

Dal punto di vista termico, fino a metà settimana il clima nel suo complesso resterà mite, particolarmente al Centro-Sud e sulle Isole, complice anche il rinforzo dei venti umidi e caldi meridionali che accompagnano il passaggio frontale. Qui le temperature resteranno ben oltre la norma, nonostante il maltempo, superiori ai 20 gradi e anche oltre i 25 su Sardegna e Sicilia. Valori un po’ più contenuti e di stampo più autunnale al Nord.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Ottobre ore 17:46

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