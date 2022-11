Meteo, tra l'8 e il 10 novembre qualche pioggia poi torna l'Anticiclone

Dopo questa fase meteo piuttosto dinamica, con rischio nubifragi e venti intensi, a inizio settimana, il 7 novembre, si conferma il ritorno dell’alta pressione con il conseguente ripristino di condizioni più stabili. Tra martedì e giovedì potrebbe però tornare qualche pioggia su parte del Paese per il passaggio di una rapida perturbazione. Il clima sarà ancora piuttosto mite per il periodo, specie nelle Isole maggiori.

Tendenza meteo, tra l'8 e il 10 novembre nuvole e qualche pioggia: ecco dove

Martedì nubi sparse in Liguria, Lombardia, Emilia, Veneto occidentale, Toscana e alto Lazio, con un cielo fino a parzialmente nuvoloso o nuvoloso. In serata ulteriore aumento delle nubi al Nord e Toscana con qualche pioggia in arrivo sulla Liguria. Nel resto d’Italia sarà una giornata all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato con un cielo generalmente poco nuvoloso o sereno.

Temperature minime in lieve aumento al Nord e in Toscana; massime senza grosse variazioni con valori generalmente superiori alla norma durante le ore diurne clima piuttosto mite con valori nella norma o al di sopra con punte localmente fino a 22-23 gradi su Calabria e Isole maggiori.

Venti deboli con solo qualche rinforzo di Maestrale nel canale d’Otranto e di Scirocco intorno alla Sardegna; un po’ mosso il canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari.

Tra mercoledì 9 e giovedì 10 novembre il Nord e la Toscana potrebbero essere interessati dal passaggio di una nuova e veloce perturbazione che dovrebbe riportare un po’ di piogge e neve sui rilievi a quote elevate.

Nel resto d’Italia l’alta pressione di matrice africana garantirà tempo stabile e asciutto con temperature che si manterranno su valori nella norma o leggermente al di sopra soprattutto nelle due isole maggiori. Nell’ultima parte della settimana stabile e soleggiato al Nord, mentre il Sud potrebbe essere coinvolto da correnti più fredde e instabili settentrionali con conseguente calo termico e la possibilità di qualche pioggia. Temperature ben oltre la norma al Nord. Si tratta di una tendenza che necessita ancora di conferme ulteriori.