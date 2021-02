Meteo, tra il 4 e il 5 marzo netto cambio di scenario

Dopo un avvio mese stabile, dal 4 marzo si profilano cambiamenti sull'Italia: perturbazioni e calo delle temperature. La tendenza meteo

Dopo un inizio settimana stabile e soleggiato, con temperature sopra le medie stagionali, le condizioni meteo potrebbero cambiare in modo drastico a partire da giovedì 4 marzo. Le nuvole tenderanno ad aumentare sulle regioni del Centro-sud con qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna. Venerdì 5 marzo una perturbazione potrebbe raggiungere il Nord causando qualche precipitazione sparsa e delle nevicate sulle Alpi. Il sistema perturbato in arrivo dal Nord Europa sarà probabilmente accompagnata da una massa d’aria piuttosto fredda che si riverserà sull’Italia determinando un sensibile calo delle temperature soprattutto al Nord e sulle regioni adriatiche.

Mercoledì 3 marzo condizioni meteo ancora stabili

Mercoledì giornata di tempo stabile e soleggiato sull’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche annuvolamento in più sui settori meridionali della Sardegna e in Sicilia. Nelle prime ore del giorno sarà possibile qualche nebbia a banchi sulla Pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra 13 e 17 gradi. Ventoso per venti sa sudest nei Canali delle Isole e per venti settentrionali sulla Puglia.