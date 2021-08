Meteo, tra il 3 e il 4 settembre rischio temporali al Centro-sud

Nei primi giorni di settembre la pressione atmosferica tornerà ad aumentare favorendo generali condizioni di stabilità, accompagnate da un rialzo termico, specialmente sulle isole maggiori dove si potranno di nuovo toccare picchi vicini ai 35 gradi. Nell’ultima parte della settimana, a partire da venerdì, invece, il tempo tornerà ad essere caratterizzato da maggiore instabilità a causa del probabile transito di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale.

Meteo, fase instabile tra venerdì 3 e sabato 4 settembre

Venerdì tempo instabile sin dal mattino sulla Sardegna con rischio temporali. Nuvolosità in aumento al Nordovest, sul settore alpino e tra Toscana, Lazio, Campania e Appennino centrale. Nel resto del Paese il tempo sarà nel complesso soleggiato. Nel pomeriggio fase instabile con qualche rovescio o temporale in sviluppo su Alpi occidentali, Appennino ligure e su Toscana e Lazio. In serata coinvolti anche Umbria, Marche, Abruzzo, nord della Puglia e Campania.



Temperature massime in calo su settore tirrenico, Sardegna ed estremo Nordovest, in rialzo al Sud con punte vicine ai 35 gradi in Sicilia. Venti meridionali in rinforzo sulla Sardegna.

Sabato tempo instabile con rischio temporali sul medio Adriatico, basso Lazio, Sud e nordest della Sicilia. Rischio di qualche temporale anche sulle Alpi. Prevalenza di sole invece nel resto del Centro-nord. Domenica tempo abbastanza soleggiato al Centro-nord mentre avremo gli ultimi effetti della perturbazione su Salento, rilievi della Basilicata, Calabria e nord-est della Sicilia. Temperature in calo all’estremo Sud per l’attivazione di venti più freschi settentrionali Valori in lieve rialzo al Centro-nord.