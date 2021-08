Meteo, tra il 3 e 4 luglio nuove fasi temporalesche al Nord

Le condizioni meteo nei prossimi giorni al Nord continueranno a risentire di un flusso occidentale instabile di origine atlantica che darà origine a nuove precipitazioni, soprattutto tra martedì 3 e giovedì 5 quando in rapida successione dovrebbero transitare due distinte perturbazioni: martedì la n.1 di agosto, fra mercoledì e giovedì la n.2. Al Centro-Sud il tempo sarà più soleggiato e stabile, anche se non mancheranno dei temporanei annuvolamenti e un marginale coinvolgimento con locali e brevi episodi di instabilità soprattutto tra la fine di mercoledì e la giornata di giovedì.

Il caldo continuerà ad essere molto intenso nelle regioni meridionali, specie tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma con la prospettiva di una sua attenuazione fra giovedì e venerdì quando l’anticiclone nord-africano, col suo carico di aria torrida, abbandonerà anche queste regioni decretando così la fine della terza ondata di calore della stagione. Al Centro le temperature rimarranno intorno alla media, mentre al Nord il clima resterà relativamente fresco con valori di diversi gradi inferiori alla norma, in attesa di una ripresa verso livelli più normali nella seconda parte della settimana.

Le previsioni meteo per martedì 3

Giornata instabile al Nord, con rischio di piogge e isolati temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli; non si esclude qualche pioggia anche in Liguria. Nel resto d’Italia tempo più stabile ma con della nuvolosità in transito, più densa in mattinata soprattutto fra Sardegna e Campania dove non si escludono brevi piovaschi.

Temperature senza grandi variazioni: valori di diversi gradi inferiori alla norma al Nord, specie al Nord-Ovest; caldo ancora intenso all’estremo Sud e in Sicilia con picchi prossimi ai 40 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 4

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Nord con piogge e rovesci sparsi su Alpi, Nord-Ovest, Emilia occidentale, Veneto e Friuli; possibili fenomeni intensi fra pomeriggio e sera sull’alta Lombardia. Tempo più stabile e soleggiato al Centro-Sud, a parte qualche velatura e un po’ di nuvolosità più compatta in arrivo fra Toscana, Umbria e Marche, in estensione al resto del Centro e Sardegna in serata.

Temperature in ulteriore calo al Nord, in rialzo al Centro-Sud, di nuovo fino a picchi intorno ai 40 gradi sulle regioni meridionali.