Meteo, tra il 25 e il 26 settembre rischio di forte maltempo e nubifragi

Tra domenica e lunedi l’Italia dovrà fare i conti con il passaggio molto lento della intensa ed estesa perturbazione atlantica n 7 del mese, responsabile del peggioramento meteo atteso sabato a partire dal Nord.

Seppure in quadro di grande incertezza per quanto riguarda le aree coinvolte, possiamo confermare una fase di tempo localmente anche molto perturbato su buona parte delle regioni peninsulari e sulla Sardegna con precipitazioni diffuse in qualche caso abbondanti specie sul versante tirrenico sotto forma di rovesci e temporali.

Non possiamo escludere il rischio di nuovi nubifragi e dunque di nuovi episodi ad elevata criticità. Al Nord dovremmo osservare una maggiore variabilità con fenomeni più intermittenti e isolati: più probabili verso le aree montuose e l’estremo Nordest domenica, sull’Emilia-Romagna lunedì.

Meteo, 25 e 26 settembre forte maltempo, Scirocco e rialzo termico

Le temperature resteranno molto miti nonostante il maltempo complice anche il vento di Scirocco che soffierà moderato o teso sui mari e sulle regioni centro-meridionali dove si potrebbero persino superare i 25 gradi.

La tendenza meteo a partire da martedì 27 settembre e per il resto della settimana seppure ancora poco affidabile propone ad oggi una prosecuzione della fase meteorologica a tratti piovosa e perturbata e dunque di stampo tipicamente autunnale con un clima progressivamente anche più fresco a partire da mercoledì. Un’altra perturbazione nord-atlantica, la numero 8 del mese, potrebbe infatti investire l’Italia tra martedì e mercoledì associata ad un calo anche sensibile delle temperature e alla comparsa della neve nelle Alpi fin verso i 1500 metri.