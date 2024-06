Meteo, tra il 20 e il 21 giugno punte oltre i 40 gradi: ecco dove

L'apice dell'ondata di caldo sull'Italia è confermato nella parte centrale della settimana, quando l'anticiclone africano, sul Mediterraneo centrale, si sarà nel frattempo allungato fin verso i Balcani e l'Europa orientale.



In particolare, tra giovedì e venerdì quasi ovunque si supereranno i 30 gradi: al Nord-Est e al Centro-Sud si andrà diffusamente sopra i 35 gradi, con punte di 37-38 gradi su basso Veneto ed Emilia-Romagna, di 39-40 nelle aree interne lontane dal mare delle regioni peninsulari e delle Isole maggiori. Non possiamo inoltre escludere picchi isolati fino a 41-42 gradi. Al Nord, inoltre, aumenterà progressivamente il disagio da caldo umido e dunque la sensazione di afa.

Tendenza meteo, apice dell'ondata di caldo tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno

Giovedì 20 giugno temperature ancora in aumento, tranne all’estremo Nordovest dove non si esclude anche un leggero calo nei valori massimi. Sole prevalente al Sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità ad alta quota su Sardegna e regioni centro-settentrionali.

Sarà possibile qualche rovescio tra la notte e il mattino sul Piemonte e sulla Valle D’Aosta. Nella seconda parte della giornata possibili temporali sulle Alpi occidentali.

Nel corso della giornata di venerdì 21 giugno una perturbazione atlantica si avvicinerà ai settori più settentrionali del nostro Paese portando qualche temporale più probabile sui settori alpini e zone adiacenti. Possibile attenuazione dell’ondata di caldo sulle zone alpine e sul Nordovest. Nel fine settimana condizioni atmosferiche ancora sotto il segno della stabilità ma con temperature in leggera diminuzione a partire dal Centro-nord e Sardegna.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e dettagli su questa evoluzione.