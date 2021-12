Meteo, tra il 20 e il 21 dicembre aria gelida lambisce l'Italia

La settimana di Natale comincerà con un 20 e 21 dicembre di condizioni meteo stabili e clima freddo. Il tempo sarà in generale stabile e asciutto, anche se con un parziale aumento della nuvolosità. Martedì, però, l’Italia verrà lambita da una massa d’aria molto fredda posizionata su Europa orientale e Balcani, capace di determinare un temporaneo calo termico anche sulle nostre regioni, specialmente al Nord e settore adriatico.

A partire da metà settimana la circolazione atmosferica inizierà a cambiare: correnti oceaniche cariche di umidità e relativamente miti interesseranno l’Italia, determinando un aumento significativo della nuvolosità e un graduale rialzo termico. Da giovedì 23 queste correnti si intensificheranno, con un ulteriore peggioramento e il probabile ritorno delle piogge nel weekend di Natale e nel giorno di S. Stefano. Si tratta di una tendenza da confermare, per ulteriori dettagli consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 20

Mattinata in parte nuvolosa tra Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Marche, Calabria tirrenica; nebbie in pianura al Nord tra Emilia e basso Veneto; soleggiato sul resto d’Italia con un cielo in prevalenza sereno.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento verso le regioni centrali adriatiche, e sul settore occidentale della Sardegna; in serata nuvolosità in aumento anche in pianura padana. Temperature stabili o in lieve rialzo. Venti da ovest o nordovest in rinforzo sui mari di Ponente.

Le previsioni meteo per martedì 21

Tempo sarà ancora nel complesso soleggiato con pochi annuvolamenti su aree alpine, Emilia orientale, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, basso Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna meridionale. Nel resto d’Italia cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, fino a molto nuvoloso o coperto al Nord tra Liguria, bassa Lombardia, ovest dell’Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia; la nuvolosità sarà innocua non a piogge di rilievo.

Temperature in generale calo. Venti per lo più di debole intensità; da segnalare una moderata Tramontana tra Puglia meridionale e Mar Ionio e deboli rinforzi di Scirocco su alto Adriatico, Mar Ligure e Tirreno settentrionale.