Meteo, tra il 13 e il 14 settembre picchi di 35 gradi: ecco dove

L’alta pressione a metà settimana tenderà ad indebolirsi al Nord con una situazione più dinamica sull’Europa settentrionale e il ritorno di correnti atlantiche in questo settore del Continente. A metà settimna il termometro salirà ancora al Sud con picchi addirittura di 35-36 gradi. Non arriverà a medio termine un ricambio della massa d'aria sub-tropicale presente sull'Italia.

Mercoledì 13 settembre aumenterà l’instabilità prevalentemente sulle Alpi con rischio di rovesci e temporali e possibili episodi instabili anche sulle pianure del Nordovest (piemontese, lombarda e riviera ligure di Levante) per lo più a inizio giornata con spazio a schiarite successive

Nel resto del Paese il tempo sarà in prevalenza stabile ma con il passaggio di qualche annuvolamento (soprattutto nubi medio alte, con cumuli a ridosso dei rilievi).

Tendenza meteo: il clima resta estivo con lieve calo termico al Nord e caldo alSud

Giovedì residua instabilità con qualche fenomeno concentrato sulle Alpi orientali e sull’Appennino settentrionale-marchigiano. Per il resto situazione tranquilla con schiarite e qualche passaggio nuvoloso. Da venerdì si potrebbe verificare un nuovo rinforzo dell’alta pressione sull’Italia, sabato al Centro-sud il tempo resterà stabile mentre al Nordovest si potrebbe verificare un aumento della nuvolosità.

Resteremo in un contesto di clima estivo e non dovrebbe arrivare un significativo ricambio della massa d’aria: avremo un lieve calo termico da metà settimana soprattutto al Nord. Al Sud invece, tra mercoledì e giovedì, potremmo toccare punte di 35-36 gradi per il richiamo di una massa d’aria più calda.