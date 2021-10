Meteo, tra il 12 e il 13 ottobre nuove perturbazioni e aria più fredda

Tra martedì 12 e mercoledì 13 ottobre potrebbero arrivare nuovi impulsi perturbati sull’Italia. Le perturbazioni saranno accompagnate da aria più fredda di origine nord-atlantica che causerà un nuovo sensibile calo delle temperature.

Meteo, tra il 12 e il 13 ottobre nuovo peggioramento e calo termico

Martedì 12 ottobre il tempo sarà in peggioramento al Nordest, sul Levante Ligure e nell’alta Toscana. Nel resto del Paese situazione ancora abbastanza tranquilla con tempo in prevalenza stabile. Mercoledì il peggioramento riguarderà l’Emilia Romagna, le regioni del medio versante adriatico, l’estremo Sud e la Sicilia con rischio di temporali anche di forte intensità. Qualche pioggia sarà possibile anche in Sardegna e sul Lazio meridionale. Neve sulle Alpi centro-orientali anche sotto i 1500 metri di quota.



In questa fase saranno in graduale rinforzo i venti settentrionali che determineranno un graduale calo delle temperature tra mercoledì e venerdì con valori anche sotto le medie stagionali di questo periodo. In seguito la situazione potrebbe andare incontro a un miglioramento ma si tratta di una tendenza che necessita di maggiori conferme.