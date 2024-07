Meteo: tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio caldo in aumento e tempo più stabile

La perturbazione numero 2 del mese si allontana dall’Italia, con gli ultimi effetti di instabilità nelle prime ore di giovedì 4 luglio lungo il medio e alto versante adriatico e sull’Appennino meridionale. La graduale rimonta dell’alta pressione verso l’Italia determina il ritorno a condizioni di tempo stabile e, da venerdì 5, più soleggiato, con temperature di nuovo in progressivo rialzo, su livelli estivi, ma senza eccessi.

Gli ultimi aggiornamenti confermano il prolungarsi per tutto il fine settimana - e probabilmente anche oltre -, di queste condizioni pienamente estive al Centro-Sud, mentre le regioni del Nord saranno lambite sabato 6 dalla coda di una perturbazione atlantica (la n. 3 del mese) in grado di riportare una certa instabilità sulle Alpi e localmente, nelle vicine aree di pianura. Il rialzo termico determinato dall’interruzione del flusso perturbato atlantico sarà graduale e riporterà le temperature su valori oltre la media al Centro-Sud e nelle Isole tra domenica 7 e lunedì 8 luglio.

Le previsioni meteo per giovedì 4 luglio

Nella notte e nel primo mattino qualche pioggia o isolati rovesci sulle coste del medio e alto Adriatico, in Emilia e sulle Calabria tirrenica; nuvolosità sparsa altrove, con temperature minime in calo quasi ovunque. Nel corso della giornata le schiarite si fanno spazio soprattutto al Nord-Ovest, in Veneto, lungo il versante tirrenico e nelle Isole, dal pomeriggio anche sulle coste adriatiche. Residui isolati rovesci o temporali sull’Appennino meridionale e nella Calabria ionica. Ulteriore generale tendenza al rasserenamento di sera.

Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, più contenuto al Centro e Sardegna. Venti ancora moderati di Maestrale sulle Isole e mari circostanti, che restano molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 5 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte dell’Italia, con maggiore presenza di nuvole sulle Alpi e in Appennino; tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento in Piemonte e Valle d’Aosta, con qualche pioggia nella notte sui rilievi più occidentali. Temperature in aumento ovunque. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale nello Ionio.