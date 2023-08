Meteo: tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre sole e clima più estivo

La perturbazione (la numero 4 di agosto) responsabile del maltempo e del brusco calo termico di questi ultimi giorni, si sta allontanando dal nostro Paese e nella giornata di giovedì 31 agosto il tempo tornerà più stabile, con rischio molto basso di temporali e una generale attenuazione dei venti.

Con il rinforzo dell’alta pressione, anche le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, portandosi su valori normali per la stagione entro il fine settimana (sabato 2 e domenica 3 settembre), che sarà quindi caratterizzato da un clima più estivo, ma con un caldo senza eccessi, con punte massime intorno o di poco oltre i 30 gradi solo in alcuni settori della pianura Padana, nelle valli interne del Centro e nelle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 31 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni centrali adriatiche, in Puglia, nella Calabria ionica, nella Sicilia occidentale e in Sardegna; al mattino ampi rasserenamenti anche su Alpi centrali, pianura lombarda ed emiliana.

Nel resto d’Italia nuvolosità irregolare, con soltanto qualche breve e isolata pioggia o rovescio su Levante Ligure, rilievi del Nord-Est, zone interne del Centro, Appennino meridionale e Sicilia orientale. Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Nord, ma ancora quasi dappertutto inferiori alla norma. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 1 settembre

Tempo in ulteriore miglioramento e in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e Isole; nuvolosità sparsa al Nord, più compatta al mattino in Friuli Venezia Giulia e in Liguria, dove non si escludono deboli piogge o pioviggini.

In serata qualche pioggia in Piemonte e a ridosso delle Prealpi lombarde. Temperature in generale ma contenuto rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti deboli e mari poco mossi.