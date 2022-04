Meteo: tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile pioggia e molto vento

L'aria depressionaria in approfondimento già mercoledì 20 aprile sul Mediterraneo occidentale, tra giovedì 21 e venerdì 22 attraverserà l'Italia determinando un peggioramento su gran parte delle nostre regioni con fasi perturbate o instabili, molto vento e temperature altalenanti. I dettagli nella distribuzione e tempistica delle piogge sono comunque ancora affetti da una significativa incertezza.

In particolare, nella giornata di giovedì su tutta l'Italia prevarrà un cielo da nuvoloso a coperto con solo qualche possibile parziale schiarita nella Sicilia sud-orientale. Per quanto riguarda le precipitazioni, si profila una situazione molto instabile per tutto il giorno in Sardegna dove saranno possibili frequenti rovesci o temporali, localmente anche intensi. Precipitazioni sparse al mattino anche al Nord, tra Piemonte e Liguria, fino a moderate nel settore del Cuneese e con neve in quota sulle Alpi occidentali; precipitazioni a carattere debole e più isolato su Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Tra pomeriggio e sera significativa intensificazione delle piogge in Campania, dove non si escludono temporali, e sulla maggior parte del Centro-Nord, eccetto il settore alpino centro orientale di confine. Possibili rovesci o temporali anche nel Lazio. Limite della neve in calo fino ai 1300-1400 m nelle Alpi occidentali. Nel resto delle regioni meridionali potrebbe verificarsi qualche sporadica e breve pioggia su Sicilia occidentale, Calabria ionica e Potentino. Temperature minime in lieve calo al Nordest, in ulteriore aumento nel settore tirrenico, al Sud e nelle Isole; massime in calo su settore ligure, Emilia e Sardegna, in ulteriore aumento e con punte estive oltre i 25 gradi sul basso Tirreno. Molto vento sui mari e al Centro-Sud: venti forti con qualche raffica burrascosa di Scirocco su basso Tirreno, Calabria e Sicilia, di Tramontana sulla Liguria centro-occidentale. Mari: tutti fino a molto mossi, anche agitati Ligure occidentale, Tirreno, canali delle Isole, basso Ionio e medio Adriatico.

Venerdì 22 aprile giornata ventosa al Centro-Sud e precipitazioni su Nord-Est, Appenino centrale e Sud: la tendenza meteo

Venerdì 22 le precipitazioni si concentreranno gradualmente al Nord-Est, a ridosso dell'Appennino centrale e sulle regioni meridionali con episodi di instabilità possibili in particolare lungo l'Appennino centrale e sul Sud peninsulare. Tendenza a parziali schiarite al Nord-Ovest, in Toscana e Sardegna. Altra giornata ventosa al Centro-Sud con i venti in rotazione antioraria intorno alla bassa pressione centrata in prossimità del Lazio. Massime in calo sul basso Tirreno dove cessa l'effetto dello Scirocco.

Sabato 23 aprile la perturbazione si allontana verso i Balcani favorendo un miglioramento del tempo soprattutto al Centro-Sud. Il Nord nel fine settimana che precede il 25 aprile potrebbe essere lambito da un'altra perturbazione con un po' di instabilità soprattutto nella giornata di domenica 24 aprile. Per una conferma e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.