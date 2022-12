Meteo, tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre debole perturbazione

Tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre una perturbazione in scorrimento al di là delle Alpi, coinvolgerà parzialmente anche la nostra Penisola, portando molte nuvole e qualche debole pioggia al Nord, ma sempre in un contesto caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione di matrice africana su gran parte della Penisola: le temperature quindi rimarranno insolitamente alte per la stagione, con punte di oltre 20 gradi all’estremo Sud e Isole.

L’alta pressione tenderà poi a rinforzarsi durante il weekend di Capodanno, che quindi sarà caratterizzato da tempo sempre nel complesso stabile e insolitamente mite, anche se il cielo resterà piuttosto grigio al Nord e su parte del Centro a causa di nebbie e nubi basse.

Le previsioni per giovedì 29 dicembre

Cielo da nuvoloso a coperto al Nord e alta Toscana, a parte delle parziali schiarite sulle Alpi e nella pianura piemontese; deboli piogge su Liguria di Levante, Emilia, bassa pianura lombarda, veneta e coste dell’alto Adriatico. Nuvolosità sparsa, non compatta, in Umbria e regioni tirreniche; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino possibili nebbie su zone interne del Centro e in Puglia.

Temperature massime pressochè invariate e ovunque superiori alla norma. Venti meridionali, anche moderati sui mari di ponente, che divengono mossi; un po’ ventoso a tratti sull’Appennino settentrionale e in Romagna.

Le previsioni per venerdì 30 dicembre

Tempo soleggiato su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, ma con più nubi in Campania. Parziali schiarite in Trentino Alto Adige, nel pomeriggio anche sul Lazio; nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia; piogge su Liguria di levante e alta Toscana; deboli nevicate in Valle d’Aosta oltre 1800-2000 metri.

Temperature senza grandi variazioni e in ancora al di sopra dei valori medi stagionali. Venti moderati di Libeccio sulla Sardegna.