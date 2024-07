Meteo: tra 2 e 3 agosto caldo in attenuazione e temporali. Le zone interessate

Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione confermano un leggero indebolimento dell'anticiclone tra venerdì 2 agosto e il fine settimana: questo comporta un temporaneo spostamento della massa d'aria calda verso sud. Le regioni maggiormente interessate da questo lieve calo termico sono innanzitutto quelle settentrionali e in seguito anche quelle centrali. Per il Sud il nucleo più intenso della massa d'aria calda si sposta, quindi anche qui si smusseranno i picchi più elevati ma con temperature che rimangono comunque sopra la media.

Entro domenica 4 agosto i valori dovrebbero assestarsi intorno alla media al Nord (28-33 gradi); stessa cosa per le regioni centrali, con qualche punta più elevata (34-35 gradi) nelle zone interne tirreniche; al Sud valori in calo ma che si porteranno comunque sui 33-35 gradi con qualche punta più elevata nelle zone interne delle Isole. Fino a sabato al Sud e in Sicilia si potranno toccare ancora punte vicine ai 40 gradi, in particolare nelle zone interne. La massa d'aria calda tornerà ad estendersi verso nord nel corso della prossima settimana, quando si profila dunque un nuovo rialzo termico.

Nel weekend la fase temporalesca coinvolgerà anche le regioni del Centro Italia: la tendenza meteo

Nella giornata di sabato l'instabilità, dovuta al passaggio della prima perturbazione del mese, dovrebbe interessare le regioni centrali ma con qualche temporale che insisterà ancora sull'Emilia Romagna. Nel frattempo le nuvole legate a questa perturbazione raggiungeranno anche il Sud, dove il rischio di precipitazioni è molto basso, senza escludere qualche temporale soprattutto nelle aree interne appenniniche. Domenica 4 la perturbazione si sarà già allontanata, ma avremo ancora un po' di nuvole sparse e un'instabilità che interesserà più che altro Alpi e Appennino centro-settentrionale, soprattutto nelle ore più calde.

Nei giorni successivi torna a rinforzarsi l'alta pressione africana, con tempo in gran parte stabile e soleggiato anche se sarà possibile qualche temporale di calore nelle aree montuose. La calura dovrebbe insistere per tutta la settimana, almeno fino a sabato 10 agosto. La tendenza appena descritta necessità di ulteriori verifiche: vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.