Meteo, tornano piogge e temporali: le zone a rischio da domenica 27 aprile

In questa domenica, la perturbazione numero 8 di aprile si sta facendo strada sull’Italia dalla Francia, riportando su parte del Paese nuvole e condizioni di instabilità: nel mirino in particolare le Alpi, il Nord-Ovest, le regioni tirreniche e la Sardegna.

I suoi effetti si avvertiranno anche all’inizio della settimana, con lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani più probabili al Centro-Sud e nelle Isole maggiori.

Tra martedì e mercoledì si profila invece un graduale rinforzo dell’alta pressione nel Mediterraneo e sull’Italia, garanzia di tempo nel complesso più stabile e temperature in progressivo aumento. Il mese di maggio dovrebbe esordire con un caldo ben oltre la norma in particolare al Centro-Nord e in Sardegna: le temperature pomeridiane saranno diffusamente superiori ai 25 gradi, con possibilità di registrare anche valori tipici di inizio estate.

Le previsioni meteo per domenica 27 aprile

Al mattino cielo poco nuvoloso al Centro-Sud e Sicilia; nuvolosità sparsa al Nord-Est, in Emilia Romagna e alta Toscana. Nuvole più compatte al Nord-Ovest e in Sardegna, con piogge e rovesci in Piemonte, alta Lombardia e Sardegna. Nel pomeriggio piogge in Piemonte e localmente in Liguria e Lombardia; sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Appennini, Sardegna, regioni tirreniche e Sicilia orientale. Ampie schiarite lungo i versanti adriatici. In serata qualche precipitazione insiste in Piemonte e tra Lazio e Campania.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest e in Sardegna. Venti deboli, con rinforzi da est sull’alto Adriatico e in Emilia; possibili locali raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 28 aprile

Inizio di giornata con bel tempo in gran parte del Nord e sulle coste centrali adriatiche; nuvolosità sparsa nel resto del Paese, con qualche pioggia sul Lazio e nelle Isole. Nelle ore pomeridiane temporali in sviluppo nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud, in Sicilia e Sardegna; qualche pioggia o isolato rovescio anche sulle Alpi. Ampie zone di sereno in pianura padana, Romagna e Marche. In serata cessa l’instabilità.

Temperature in lieve rialzo al Nord, venti deboli in prevalenza orientali.