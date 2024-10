Meteo 13 ottobre, torna l'anticiclone! Poche piogge nelle prossime ore, ecco dove

Tra domenica e lunedì un po’ di nuvole e qualche pioggia coinvolgeranno ancora il Nord, per il passaggio di umide e relativamente fresche correnti atlantiche. Nel resto del Paese si consoliderà invece la presenza dell’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e temperature in crescita.

Martedì e mercoledì, poi, con l’alta pressione di matrice africana allungata su gran parte della Penisola, le giornate saranno caratterizzate da tempo stabile e asciutto in quasi tutto il Paese, con temperature in crescita e al di sopra della norma, soprattutto all’estremo Sud e nelle Isole, dove sono attesi anche picchi fino intorno a 30 gradi.

La tregua del maltempo però potrebbe non durare a lungo, perché già alla fine di mercoledì è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione, destinata poi a portare maltempo, tra giovedì e venerdì, su molte regioni, specie al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per domenica 13 ottobre

Domenica nuvole su gran parte del Nord, sull’alta Toscana e in Umbria, comunque alternate a momenti di tempo soleggiato e con poche deboli piogge per lo più confinate su Valle d’Aosta e Liguria; nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato e stabile.

Temperature massime in rialzo, soprattutto al Nord, con valori dappertutto nella norma o solo di poco oltre. Venti in generale di debole intensità, mari in prevalenza poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 14 ottobre

Lunedì nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con piogge deboli e isolate concentrate soprattutto su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia Occidentale. Alternanza tra sole e nuvole in Toscana, Umbria e Marche, in generale senza piogge; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in calo al Nord; in aumento nel resto d’Italia, in particolare in Sardegna.