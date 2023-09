Meteo, torna il sole anche al Sud. Prosegue il caldo anomalo

Si allontana definitivamente dall’Italia la circolazione di bassa pressione che in questi ultimi giorni ha determinato un po’ di instabilità all’estremo Sud. L’alta pressione che sta proteggendo l’Italia centro-settentrionale e buona parte dell’Europa tenderà ad estendersi verso sud favorendo per questo fine settimana una maggiore stabilità anche sulle nostre regioni meridionali.

Le temperature faranno registrare valori diurni tipici di fine estate con massime pomeridiane vicine ai 30 gradi soprattutto al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Questo caldo anomalo si farà sentire anche in montagna: lo zero termico risalirà nuovamente oltre i 4000 metri fino a toccare i 4500-4600 metri sulle Alpi occidentali; valori questi che sarebbe anomali anche in piena estate.

La fase anticiclonica con tempo stabile e caldo fuori stagione proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana. Anzi il caldo dovrebbe raggiungere il suo picco con temperature anche oltre i 30 gradi localmente fino a 31-32 gradi. Un parziale ridimensionamento delle temperature dovrebbe verificarsi a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì, quando il nostro Paese potrebbe essere lambito da una perturbazione nord atlantica in transito tra l’Europa centrale e la penisola balcanica.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 30 settembre

Tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia. Da segnalare qualche velatura in transito al Nord, in Toscana, Sardegna e qualche annuvolamento in sviluppo a metà giornata sui rilievi di Calabria e Sicilia dove non si escludono brevi e isolati rovesci di pioggia.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori per lo più fra 25 e 30 gradi con locali picchi anche leggermente oltre sulle regioni centrali tirreniche. Venti molto deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale nei Canali delle due Isole maggiori e tra basso adriatico, Salento e Ionio; in questi settori il mare potrà risultare localmente un po’ mosso.

Le previsioni meteo per domenica 1 ottobre

Giornata di sole diffuso da nord a sud con un cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. A metà giornata qualche annuvolamento in più sulle zone montuose della Calabria ma con basso rischio di qualche piovasco.

Temperature oltre la norma con i valori più alti intorno ai 30 gradi sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Venti fino a moderati settentrionali in Puglia, Adriatico meridionale e Ionio con mare un po’ mosso. Venti molto deboli e mari calmi o poco mossi altrove.