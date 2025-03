Meteo, torna il maltempo nel primo weekend di primavera: rischio di fenomeni intensi

Lo scenario meteo del weekend vedrà un’Italia divisa in due. Il primo fine settimana dopo l'equinozio di primavera sarà infatti segnato dal transito di due diverse perturbazioni, che saranno responsabili di un nuovo peggioramento nelle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud e in Sicilia i venti di Scirocco porteranno le temperature ben oltre la media, con un caldo anomalo che potrà far registrare valori da inizio estate in alcune zone.

La tendenza meteo per il weekend

La perturbazione numero 10 di marzo, dopo aver fatto sentire i primi effetti già a partire da venerdì, nella notte e nella prima parte della giornata di sabato 22 marzo porterà piogge e rovesci diffusi al Nord-Ovest e nelle regioni centrali tirreniche, con fenomeni che localmente potranno essere di moderata o forte intensità. Sulle Alpi tornerà la neve, fino a quote intorno ai 1.300-1.500 metri, mentre piogge più isolate coinvolgeranno anche la Sardegna e il resto del Nord.

Nella seconda parte della giornata le piogge e i rovesci saranno più probabili al Nord-Est, sul Levante ligure, in Emilia Romagna e in Toscana, mentre le precipitazioni concederanno una breve pausa nel resto del Nord, con solo qualche pioggia isolata.

Nella serata di sabato e per buona parte della giornata di domenica una seconda perturbazione seguirà a breve distanza la prima, attraversando le regioni settentrionali e la Toscana. Sono quindi attese nuove precipitazioni, a tratti anche intense soprattutto in Liguria e nelle regioni di Nord-Est. Saranno possibili anche dei temporali, più probabili in Friuli e tra Levante ligure e alta Toscana. Nel corso di domenica la nuvolosità andrà a intensificarsi anche nel resto dell’Italia, comprese le regioni meridionali dove non si esclude qualche occasionale pioggia o rovescio, specie tra Calabria e Puglia. Anche questa seconda perturbazione apporterà ulteriori nevicate sull’arco alpino, oltre i 1.400 - 1.700 metri di quota.

Le condizioni meteo perturbate del weekend saranno accompagnate da un rinforzo dei venti meridionali, che saranno intensi soprattutto al Centro-Sud e su tutti i mari. Questi venti caldi saranno responsabili di temperature elevate specialmente all’estremo Sud e in Sicilia, dove lo Scirocco sarà forte e insistente: sull’Isola e in Calabria le punte massime potranno avvicinarsi a valori tipici di inizio estate.