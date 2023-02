Meteo, torna il freddo: dal weekend del 25-26 febbraio arriva aria artica

Dopo una lunga fase molto mite segnata da temperature oltre le medie stagionali, dal prossimo weekend, quello del 25-26 febbraio, arriverà aria molto fredda di origine artica con un conseguente calo diffuso delle temperature. Passata la debole perturbazione di giovedì, venerdì sarà una giornata di passaggio con condizioni di copertura nuvolosa abbastanza estesa, più compatta al Centro-nord con deboli piogge possibili tra basso Piemonte, Liguria (con neve a quote alte sui relativi rilievi) e Toscana. Spazi più ampi per le schiarite si verificheranno al Sud e sulla Sicilia. Nel frattempo si organizzerà una nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale mentre da Nord arriverà un fronte freddo.

Tendenza meteo, sabato 25 piogge, nevicate e da domenica brusco calo termico

Sabato un fronte di aria fredda di origine artica marittima si addosserà alle Alpi con precipitazioni tra il Nordest, settore alto Adriatico, Emilia-Romagna e Lombardia e Liguria poi anche Toscana, Umbria e Marche. In questo transito brevi nevicate in arrivo sulle Alpi centro-orientali.

Una perturbazione da ovest raggiungerà Sicilia e Sardegna con piogge e possibili rovesci sulla Sardegna, nelle altre zone del Centro-sud nuvolosità ancora presente ma senza precipitazioni di rilievo.

Domenica arriverà aria fredda: al Nord rasserenamenti al Nordest, al Nordovest nuvole sul Piemonte occidentale con deboli nevicate a bassa quota sulle Alpi occidentali. Al Centro-sud precipitazioni a tratti anche intense, meno probabili e più intermittenti e isolate su Toscana, Sicilia e settori ionici. Nel settore peninsulare nevicate sull’Appennino a quote sempre più basse: su quello centrale dai 500 ai 1000 metri, su quello meridionale a quote più elevate. Temperature in calo, soprattutto al Centro-nord, in modo più accentuato sulle regioni adriatiche.

All’inizio della settimana, lunedì, l’aria molto fredda invaderà quasi tutta l’Italia, esclusa la Sicilia, il raffreddamento non durerà molto: già mercoledì i valori saranno in rialzo. Precipitazioni in attenuazione al Centro-sud, coinvolte le isole, la Calabria e la zona del Centro tra il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, con nevicate sui rilievi a quote molto basse (dai 300 ai 600 metri).