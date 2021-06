Meteo, clima bollente anche dopo il 23 giugno: punte oltre i 40 gradi

L'anticiclone nord-africano continua a dominare la scena meteo su buona parte dell'Italia, e con il suo carico di aria rovente si rende responsabile di un'ondata di calore particolarmente intensa e prolungata soprattutto sulle regioni meridionali e la Sicilia.

Qui il caldo resterà intenso per tutta la settimana, e nei giorni centrali è previsto l'apice del calore con punte oltre i 40 gradi.

Il Nord resterà invece ai margini dell'alta pressione, e potrà godere di un caldo decisamente più sopportabile ma dovrà fare i conti con condizioni meteo più instabili.

Più nei dettagli, la giornata di mercoledì 23 giugno si aprirà con condizioni meteo stabili e soleggiate quasi ovunque. nel pomeriggio le nuvole aumenteranno su rilievi del Nord, Ponente Ligure ed estremo settore occidentale della Pianura Padana, con isolati temporali su zone alpine e Piemonte; sempre soleggiato altrove.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, e il caldo sarà molto intenso soprattutto al Sud e in Sicilia. In queste zone il termometro supererà diffusamente la soglia dei 35 gradi e localmente si spingerà anche oltre i 40°C.

Giovedì 24 giugno il sole avrà la meglio in buona parte del Paese, ma ancora una volta al Nord si osserveranno addensamenti nuvolosi in prossimità dei rilievi. Nel pomeriggio qualche rovescio o temporale potrà coinvolgere le Alpi centrali e occidentali.

L'ondata di caldo non darà tregua al Sud e alla Sicilia, dove le temperature resteranno molto al di sopra della norma con picchi che potranno ancora raggiungere valori intorno ai 40 gradi.