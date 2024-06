Meteo: qualche temporale oggi (26 giugno), poi cambia lo scenario!

L’alta pressione continua a rimanere ben lontana dall’Italia, mentre il vortice ciclonico posizionato sul Tirreno, legato alla perturbazione n.9, continua a influenzare il tempo su gran parte delle nostre regioni, mantenendo l’atmosfera molto instabile con frequenti temporali a tratti intensi, specialmente al Centro-Nord dove le temperature continuano a rimanere sotto la media. Tuttavia, nei prossimi giorni la situazione è destinata a cambiare in seguito al lento allontanamento della perturbazione e alla successiva espansione dell’alta pressione di matrice nord-africana.

Così, da oggi (mercoledì 26 giugno) e in maniera più evidente da giovedì 27, l’instabilità si farà sempre meno diffusa e le temperature torneranno nuovamente a crescere a causa di una nuova risalita di aria sahariana che riporterà i termometri oltre i 35 gradi al Centro-Sud, soprattutto nel fine settimana. Le regioni settentrionali restando ancora una volta ai margini della massa d’aria torrida, sperimenteranno temperature più contenute, ma associate a tassi di umidità elevati. In aggiunta, nel fine settimana, una perturbazione potrebbe lambire il Nord accentuando nuovamente l’instabilità in questo settore.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 26 giugno

Instabilità in parziale attenuazione. Al mattino rischio di isolate piogge o rovesci tra Lombardia orientale, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Durante il pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Appennino settentrionale, Lombardia orientale, regioni di Nord-Est, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata orientale. Schiarite più ampie sui settori tirrenici e ionici, in Sicilia e in Sardegna. Alla sera generale attenuazione delle precipitazioni.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, Emilia, Sardegna e parte del Sud; valori ancora per lo più sotto media al Centro-Nord. Venti deboli, con moderati rinforzi sui mari occidentali e meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 27 giugno

Tempo in gran parte soleggiato, con annuvolamenti soprattutto al Nord-Est, in Liguria, Toscana e a ridosso dei monti nelle ore centrali del giorno. Al mattino residui rovesci nel Salento, nel pomeriggio possibili piogge isolate o brevi rovesci sulle Alpi orientali.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord con valori più vicini alla norma; rialzi anche sulle isole maggiori con picchi di 35 gradi nelle zone interne; valori pressoché invariati e nella norma al Sud. Venti deboli, con rinforzi da est nel Canale di Sardegna che diverrà molto mosso. In prevalenza poco mossi tutti gli altri bacini.