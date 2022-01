Meteo, tempo stabile fino al weekend del 5 e 6 febbraio. Si aggrava siccità al Nord

Dopo il passaggio della perturbazione, da metà settimana e almeno fino al weekend del 5 e 6 febbraio l’alta pressione tenderà a rinforzarsi, riportando condizioni meteo stabili: giovedì 3 febbraio avremo quindi tempo soleggiato in gran parte d’Italia, specie al Sud, in Sicilia e sulla Sardegna centro-orientale dove il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Al Centro-Nord cielo velato al passaggio di nubi alte ed innocue; una maggiore nuvolosità potrà interessare, senza comunque il rischio di qualche pioggia in Liguria e lungo le coste occidentali della Sardegna.

Temperature minime del mattino in generale crescita con valori sopra lo zero anche nelle regioni settentrionali. Temperature massime del pomeriggio in calo al Nord-Ovest dopo l’attenuazione dei venti di Föhn; in lieve rialzo nell’estremo Nord-Est, sulle regioni del versante tirrenico e nelle due Isole maggiori; valori intorno alle medie stagionali in Puglia, Basilicata e Calabria, al di sopra nel resto del Paese con valori fino a 16-17 gradi.

Venti moderati o tesi di Tramontana su Puglia centro-meridionale e Mar Ionio, deboli altrove salvo qualche modesto rinforzo da ovest nel Canale di Sicilia, su Mare e Canale di Sardegna.

La tendenza meteo fino al weekend del 5 e 6 febbraio

Nei giorni successivi, tra venerdì 4 e sabato 5 in particolare, nonostante la persistenza dell’alta pressione, le giornate saranno in gran parte nuvolose per effetto di una ventilazione umida meridionale che si attiverà sul Mediterraneo centrale. Nonostante ciò non sono previsti fenomeni di rilievo, con tempo che dovrebbe rimanere asciutto da Nord a Sud.

Domenica 6 le schiarite torneranno ad essere ampie in gran parte dell’Italia, con il ritorno di un tempo soleggiato. Queste condizioni andranno a peggiorare quindi la siccità sulle regioni del Nord.

Nell’ultima parte della settimana le temperature caleranno di qualche grado, rispetto a quelli di metà settimana, rimanendo comunque in generale leggermente al di sopra della media.