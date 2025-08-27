FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 27 agosto con tempo in peggioramento: arriva un'intensa perturbazione!

Al via una fase di forte maltempo, con temporali violenti e rischio nubifragi. Tra mercoledì e giovedì, nel mirino ci sarà soprattutto il Nord.
Previsione27 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Dal Nord Atlantico si sta avvicinando un’intensa perturbazione (la numero 5 del mese), che raccoglie parte di ciò che rimane dell’uragano Erin: i primi effetti si avvertiranno già nella giornata di oggi, quando è atteso un graduale peggioramento del tempo al Nord, con rovesci e temporali a cominciare dalle regioni nord-occidentali. Questa perturbazione caratterizzerà il tempo in Italia per gran parte della settimana, portando maltempo anche giovedì su gran parte del Nord per poi estendersi venerdì al Centro e infine sabato pure al Sud.

Nel frattempo l’arrivo della perturbazione, nella parte centrale della settimana, richiamerà anche intense correnti sciroccali che trasporteranno aria molto calda verso il Centro-Sud, dove tornerà il caldo intenso, con temperature che addirittura arriveranno a sfiorare i 40 gradi in alcune aree della Sardegna e della Sicilia. Il caldo anomalo comunque durerà poco e si attenuerà già a partire da venerdì, con la sostituzione dei venti sciroccali con correnti atlantiche più temperate.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 agosto

Mercoledì già dal mattino nuvole su gran parte del Nord, con piogge su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; in generale bello nel resto d’Italia. Nella seconda parte del giorno cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord: tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, su quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione di Emilia e Romagna; fenomeni più diffusi e insistenti tra Piemonte e Lombardia. Un po’ di nuvolosità in aumento anche in Toscana, sempre bello e soleggiato altrove.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in crescita invece in gran parte del Centro-Sud e Isole: caldo intenso in Sicilia e Sardegna, con punte anche di 37-38 gradi. Ventoso per venti di Scirocco sui mari di ponente, che risulteranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 28 agosto

Giovedì molte nubi al Nord, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su quasi tutte le regioni a eccezione di Emilia Orientale e Romagna. Cielo nuvoloso anche in Toscana, con rovesci e temporali isolati nel corso del giorno. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature massime in calo e piuttosto basse in gran parte del Nord e ovest della Sardegna, in crescita invece nel resto d’Italia: caldo intenso soprattutto all’estremo Sud, con punte a sfiorare i 40 gradi.

