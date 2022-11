Meteo, Tempesta in rapido allontanamento mercoledì 23

Il transito della intensa Tempesta nel giorno di Santa Cecilia, martedì 22, sarà molto rapido fortunatamente: mercoledì 23 infatti il tempo tenderà a migliorare sensibilmente, salvo gli ultimi fenomeni residui.

La Tempesta in arrivo sarà molto intensa, con venti impetuosi e raffiche oltre i 100 km/h, abbondanti piogge e nevicate in montagna, e rischio di mareggiate distruttive.

Tempesta in rapido allontanamento mercoledì 23

L'intensa perturbazione abbandonerà il Paese alla fine di martedì 22, con un miglioramento del tempo confermato per mercoledì 23, quando avremo solo una residua instabilità tra bassa Calabria e Sicilia tirrenica e deboli nevicate sulle zone di confine delle Alpi occidentali.

Seguirà una giornata di giovedì 24 all’insegna del tempo stabile su tutto il Paese, soleggiato al Nord e nelle Isole, e con un po’ più di nuvole al Sud.

Venerdì 25 è probabile un nuovo aumento delle nuvole in gran parte del Paese con qualche pioggia e rovescio su Liguria e regioni Tirreniche, possibili temporali in Sardegna per l’avvicinarsi di un nuovo sistema nuvoloso che, secondo le attuali proiezioni, sabato 26 potrebbe riportare condizioni di instabilità al Centro-Sud.

Anche la massa d’aria sopra l’Italia, dopo un calo atteso mercoledì, si addolcirà verso valori superiori alla norma soprattutto al Centro-Sud.