Meteo: tempesta Dionisio in azione, maltempo e vento di tempesta! Le previsioni dal 20 dicembre

La perturbazione numero 5 di dicembre, cui è stato assegnato il nome di Tempesta Dionisio, oggi porterà maltempo di stampo invernale soprattutto al Centro-Sud, con piogge diffuse, vento forte, brusco calo termico e nevicate anche al di sotto di 1000 metri. In particolare, nelle prossime ore è attesa una notevole intensificazione dei venti, con raffiche anche oltre i 100 km/h. Le fredde correnti di origine polare in discesa da nord nel frattempo causeranno un generale e brusco calo termico, con le temperature che quindi scenderanno verso valori inferiori alle medie stagionali.

Dal maltempo e dall’aumento del freddo verrà risparmiato il Nord-Ovest, dove soffieranno tiepidi e asciutti venti di Foehn.

Dopo un miglioramento atteso da domani a iniziare dal Centro-Nord secondo l’attuale tendenza, ancora piuttosto incerta, è probabile l’arrivo di un altro fronte freddo già tra la fine di domenica e l’inizio della settimana di Natale.

Le previsioni meteo per venerdì 20 dicembre

Tempo soleggiato al Nord-Ovest. Nuvole altrove, ma con graduali schiarite al Nord-Est: nel corso del giorno piogge sparse sull’Emilia Romagna, le Isole maggiori e tutte le regioni del Centro-Sud; neve sull’Appennino centro-settentrionale oltre 800-1000 metri e sull’Appennino meridionale al di sopra di 1000-1200 metri.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest, in calo nel resto d’Italia. Forte ventilazione in rotazione ciclonica attorno al minimo barico in spostamento dal Ligure al Tirreno: possibili raffiche oltre i 100 km/h sui mari di ponente, dove il moto ondoso sarà molto agitato e localmente grosso.

Le previsioni meteo per sabato 21 dicembre

Qualche pioggia e nevicata residua, nelle prime ore della giornata, su Abruzzo, Molise, Irpinia, Puglia, Lucania, Calabria meridionale e nord della Sicilia, in esaurimento già nel corso della mattinata. Generale tendenza a schiarite, con cieli che diverranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Giornata ventosa al Centro-Sud; sul Nord e in Toscana venti in attenuazione.

Temperature minime in calo diffuso e sensibile, con locali e deboli gelate possibili in Val Padana, massime in diminuzione in Val Padana e in gran parte del Centro-Sud: il clima sarà pienamente invernale con valori anche sotto la norma climatica e con la sensazione del freddo accentuata dal vento.