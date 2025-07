Meteo 27 luglio: stop caldo africano! Lunedì 28 scenario da inizio autunno al Centro-Nord

La perturbazione n.9 di luglio lascerà gli ultimi effetti sulle regioni adriatiche e l’interno del Centro prima di allontanarsi verso i Balcani, favorendo così per oggi (domenica 27) il ritorno della stabilità su gran parte d’Italia. Gli afflussi di aria più fresca che la seguono avranno il merito di smorzare definitivamente la calura al Centro-Sud, anche nei settori ionici dove si sono registrati gli ultimi picchi prossimi ai 40 gradi.

Con domenica 27, quindi, si potrà considerare archiviata la fase di caldo estremo (la terza ondata di calore della stagione) che ha interessato per lo più il Centro-Sud e molto marginalmente il Nord, a favore di una situazione caratterizzata da temperature più contenute e spesso inferiori alla norma durante la prossima settimana.

In aggiunta, lunedì 28 è molto probabile il transito di una nuova perturbazione (la n.10 del mese) che porterà molte piogge e temporali e sarà accompagnata da un ulteriore calo termico, in uno scenario da inizio autunno in molte zone del Centro-Nord. Martedì 29 il maltempo coinvolgerà ancora le regioni adriatiche e meridionali, in attesa del ritorno della stabilità a partire da mercoledì 30, quando prevarrà il tempo soleggiato con temperature in graduale rialzo.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 27 luglio)

Tempo in gran parte stabile con schiarite ampie intervallate da alcuni passaggi nuvolosi. Nel pomeriggio possibile sviluppo di isolati rovesci o temporali su Alpi, alta pianura veneto-friulana, Appennino settentrionale e zone montuose fra Toscana, Umbria e Marche. Alla sera piogge e temporali insistenti sulle Alpi centro orientali, ma in estensione anche alle pianure fra est Lombardia, Venezie e nord-est dell’Emilia.

Temperature in sensibile calo al Sud, con fine del caldo estremo anche sullo Ionio; massime in rialzo al Nord. Venti nord-occidentali, anche moderati nelle Alpi e al Sud, fino a localmente forti nelle Isole dove i mari saranno molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per lunedì 28 luglio

Giornata di maltempo con piogge e temporali localmente intensi al Nord-Est e al Centro. Fenomeni più isolati in Campania, Appennino meridionale, centro-nord della Puglia e Calabria tirrenica. Tempo più stabile nel resto del Paese, con solo un po’ di nuvole alternate a schiarite ampie soprattutto nel versante ionico, in Sicilia e alla sera anche al Nord-Ovest e in Sardegna.

Temperature massime in calo sensibile al Centro-Nord e in Sardegna con valori ben al di sotto della media, anche di 5-10 gradi più basse in diverse zone. Ancora ventoso per venti nord-occidentali su Alpi, mari di ponente e Isole.