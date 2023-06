Meteo, stop all'ondata di caldo africano: i dettagli

L’ondata di calore ha le ore contate: tra venerdì e sabato, con l’indebolirsi dell’Anticiclone, tornerà ad affacciarsi un po’ di instabilità, specie al Nord e lungo il versante adriatico, mentre l’arrivo di venti settentrionali favorirà un abbassamento delle temperature che torneranno nel complesso su valori normali per il periodo. Protagonista del nuovo cambiamento del tempo sarà la perturbazione n. 5 di giugno che entro le prime ore di venerdì raggiungerà il Nord Italia per poi scivolare sabato verso il Centro-Sud

Tendenza meteo, caldo intenso e afa in attenuazione

Domenica 25 giugno sarà una giornata caratterizzata da sole su gran parte delle regioni con qualche nube in più solo all’estremo Sud, in particolare nelle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi soprattutto al Sud massime in lieve rialzo sulle regioni centro-settentrionali con valori non troppo lontani dalla norma.

L'inizio della prossima settimana sarà all’insegna della prevalente stabilità atmosferica per la presenza dell’Anticiclone delle Azzorre. Da segnalare solo una possibile fase di instabilità da martedì pomeriggio sulle regioni di Nordest, in particolare sui settori alpini e prealpini. Temperature in aumento e su valori di qualche grado oltre la norma specialmente al Centro-nord.