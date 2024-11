Meteo, stop al freddo: dal 26 novembre aria più mite

Nella notte tra lunedì e martedì 26 novembre una debole perturbazione atlantica porterà qualche pioggia sulla Liguria, in Lombardia e un po’ di neve sulle Alpi centro-occidentali a quote medio alte. Martedì mattina cadranno sporadiche piogge sul Nordest, mentre qualche rovescio interesserà la zona del Levante Ligure.



Al Centro-sud e in Sicilia cielo nuvoloso ma senza precipitazioni di rilievo.

Nel pomeriggio si attenuano i fenomeni sull’alta Toscana, mentre qualche pioggia sarà ancora possibile in prossimità dell’Alto Adriatico. I venti soffieranno per lo più con debole intensità e le temperature saranno in aumento soprattutto nei valori minimi.

Tendenza meteo: nessuna ondata di freddo, molte nubi e poche piogge sull'Italia



Anche quella di mercoledì sarà una giornata con un clima relativamente mite e con un cielo nuvoloso su molti settori del Centro-nord e sulla Campania. Qualche debole pioggia isolata sarà più probabile sulla Toscana. Venti per lo più deboli.

Nella seconda parte della settimana non dovrebbero verificarsi fasi di maltempo significative sull’Italia. Saremo interessati dall'afflusso di aria mite per la stagione con temperature in risalita verso valori anche leggermente sopra le medie stagionali. Tra la fine di giovedì e venerdì un nucleo di aria più fresca potrebbe sfiorare il Nordest e l’Italia peninsulare.