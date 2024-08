Meteo, sole e caldo in aumento da mercoledì 21, con pochi isolati temporali

A partire da oggi l’alta pressione si spinge nuovamente dal Mediterraneo sulla nostra Penisola, garantendo così un tempo più stabile e soleggiato, con pochi isolati temporali per lo più confinati sulle zone montuose e temperature in progressivo aumento. Questo significa che tornerà a farsi sentire il caldo, anche se risulterà meno intenso rispetto a quello che ha caratterizzato le scorse settimane.

Al momento le proiezioni a lungo termine non vedono nuove ondate di calore di intensità paragonabile a quella, lunghissima, che ha stretto d’assedio l’Italia tra luglio e la prima parte di agosto.

Le previsioni meteo per mercoledì 21

Giornata tra sole e nuvole su Alpi orientali, regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia, con isolati acquazzoni al mattino su rilievi friulani, Marche, Molise, Puglia Garganica e bassa Calabria tirrenica.

Nel pomeriggio brevi rovesci o temporali su Alpi e Prealpi orientali e in Appennino; in generale soleggiato nel resto del Paese. Moderati venti di Maestrale al Centro-Sud e Isole. Temperature massime quasi ovunque in aumento.

Le previsioni meteo per giovedì 22

Alternanza tra sole e nuvole sulle Alpi, sull’Appennino Centrale e al Sud, ma in generale senza piogge; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Venti per lo più di debole intensità. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti in prevalenza deboli.