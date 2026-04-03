Meteo, si attenua il forte maltempo: graduale miglioramento al Centro-sud

L’intensa perturbazione che negli ultimi giorni ha causato forte maltempo, si sta allontanando verso la Grecia e la Turchia perdendo anche energia. Sull’Italia, quindi, le condizioni del tempo andranno migliorando, a parte dei residui effetti che nelle prossime ore saranno evidenti sulle regioni centrali adriatiche e al Meridione. Nel frattempo l’alta pressione si farà strada verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo favorendo condizioni di tempo sempre più stabile accompagnato da temperature in progressiva risalita, grazie al contemporaneo afflusso di aria mite. Gli ultimi aggiornamenti confermano l’insistenza di condizioni di bel tempo da sabato fino almeno a metà della prossima settimana, con ampie schiarite e picchi massimi di temperatura che, entro Pasquetta, potranno raggiungere i 22-24 gradi sulle regioni settentrionali, quelle centrali tirreniche e nelle isole maggiori. Pertanto, dopo un periodo che ha visto il ritorno dell’inverno in molte regioni, il cambio di scenario sarà ancora più marcato e sensibile, e segnerà anche una situazione abbastanza inusuale per le festività pasquali che raramente hanno il pregio di trascorrere con tempo costantemente stabile e clima mite da nord a sud.

Previsioni meteo per venerdì 3 aprile

Tempo soleggiato al Nord, a parte un po’ di nuvole in diradamento su basso Veneto ed Emilia Romagna. Prevalenza di nuvole altrove, ma con tendenza a graduali schiarite anche su Toscana, Marche, Umbria e alto Lazio. Isolate piogge su Abruzzo, Molise, parte del Sud e Sicilia, in progressiva attenuazione; quota neve intorno a 1400-1600 metri sull’Appennino. Nel pomeriggio qualche precipitazione insiste su Calabria, Sicilia e rilievi lucani; brevi rovesci possibili anche nella Sardegna meridionale. Dalla sera fenomeni in esaurimento. Temperature massime in rialzo, con punte di 18-21 gradi al Nord, regioni tirreniche e Sardegna; valori un po’ più contenuti nel resto del Paese. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per sabato 4 aprile

Prevalenza di tempo bello e soleggiato, a parte la presenza di un po’ di nuvole su Alpi orientali ed estremo Sud. Nel pomeriggio possibile sviluppo di brevi e isolati rovesci o temporali nella bassa Calabria e nel sud-est della Sicilia a partire dalle aree interne montuose. Temperature in ulteriore leggero aumento nei valori massimi, con picchi fino a 20-23 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole; valori ancora leggermente sotto la media su medio e basso Adriatico. Venti in indebolimento, ma ancora localmente moderati da nord o nord-ovest su medio Adriatico, Sud e Isole. Moto ondoso dei mari in parziale attenuazione.