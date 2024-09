Meteo, Settimana prossima movimentata: da mercoledì 11 maltempo e aria fresca

Settimana prossima le condizioni meteo saranno movimentate, con il rischio di nuovi fasi perturbate da mercoledì 11.

Nella giornata di martedì 10 la retroguardia dell’intenso fronte perturbato in arrivo domenica 8 (n. 3 del mese) determinerà residue condizioni di instabilità soprattutto al mattino sul medio e basso Adriatico con possibili rovesci lungo le coste dall’Abruzzo alla Puglia. Piogge più deboli saranno possibili nelle zone interne e sul basso versante tirrenico. Qualche possibile episodio di instabilità pomeridiana non è escluso in prossimità delle Prealpi orientali e nelle vicine pianure. Tempo prevalentemente soleggiato altrove.

Sarà una giornata ventosa per venti di Maestrale da moderati a forti nelle Isole, fino a moderati sul medio e basso Adriatico e in Calabria; probabile Foehn nelle vallate alpine. Le temperature caleranno ulteriormente sull’Adriatico centro-meridionale mentre saranno in lieve rialzo al Nordest e nel settore tirrenico; in generale le massime saranno vicine alla norma e comprese tra 26 e punte di 31-32 gradi.

Da mercoledì 11 pomeriggio, nuovo peggioramento meteo

Mercoledì 11 il tempo dovrebbe migliorare al Sud con venti in attenuazione (residuo Maestrale moderato nelle Isole) e la giornata dovrebbe iniziare con una situazione tranquilla un po’ dappertutto ma solo temporaneamente. Infatti già nel pomeriggio un nuovo fronte instabile dovrebbe raggiungere il Nord con piogge e rovesci che dal settore alpino si estenderanno a gran parte della Val Padana, in particolare a nord del Po.

Nel corso di giovedì 12 il peggioramento si estenderà anche al resto d’Italia che diverrà sede di una attiva circolazione depressionaria destinata a gravitare in prossimità del nostro Paese almeno fino a sabato 14. Attese quindi tra giovedì e venerdì molte piogge con episodi di marcato maltempo e venti anche intensi da nord a sud in molte zone d’Italia. Sabato il vortice tenderà a muoversi verso est con fenomeni che dovrebbero concentrarsi tra il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia.

Dal punto di vista termico questo nuovo passaggio perturbato sarà associato all’ingresso di aria più fresca con temperature in calo tra giovedì e venerdì verso valori anche sotto le medie stagionali.

Un rialzo termico dovrebbe avvenire poi tra domenica e l’inizio della settimana successiva in coincidenza di un rinforzo dell’alta pressione con conseguente maggiore stabilità ma senza il rischio di caldo intenso.

La tendenza descritta è comunque affetta da un alto grado di incertezza. Per conferme e maggiori dettagli andranno seguiti gli aggiornamenti dei prossimi giorni.