Meteo, settimana di Pasqua tra sole e maltempo: gli aggiornamenti

La settimana pasquale inizia lunedì con una giornata di transizione caratterizzata da un temporaneo e breve rinforzo dell’alta pressione. Soprattutto a inizio giornata saranno molte le aree soleggiate ma già con le prime nuvole che, insieme a umidi venti di Scirocco e qualche piovasco, si affacceranno sulla Sardegna. Sono queste le prime avvisaglie dell’arrivo dal Mediterraneo occidentale di una nuova perturbazione. Entro la notte successiva molte nuvole raggiungeranno tutto il nostro Paese con precipitazioni in arrivo anche al Nordovest (neve fino ai 1200-1300 m), nel settore ligure e tirrenico e in Sicilia. Le temperature lunedì caleranno sul Sud peninsulare mentre potranno ancora rimanere ben oltre la norma nelle Isole.

Meteo, settimana di Pasqua molto dinamica

Martedì le piogge coinvolgeranno anche il Nordest e il resto del settore peninsulare. L’atmosfera diverrà anche più instabile con possibili rovesci o temporali sul Ligure orientale e al Centrosud, specie sul lato tirrenico. Le temperature caleranno anche sensibilmente al Nord mentre più a sud prevarranno gli afflussi di aria mite sospinta da intensi venti di Scirocco con valori anche in aumento, specie sul Tirreno sud-orientale.

Tra mercoledì e giovedì transiterà una seconda intensa perturbazione collegata a un profondo vortice depressionario in movimento da ovest verso est. Il tempo sarà prevalentemente perturbato da nord a sud, specie mercoledì, con precipitazioni localmente intense, possibili episodi di instabilità e venti anche forti in rotazione antioraria attorno al minimo. La ventilazione sarà dapprima prevalentemente meridionale con afflussi miti e poi più fresca da ovest-nordovest; ne conseguiranno degli sbalzi termici marcati nell’arco delle 24 ore. Giovedì assisteremo comunque già ad un progressivo miglioramento al Centronord. Venerdì poi il rialzo della pressione sarà diffuso con ritorno del tempo stabile e asciutto e per lo più soleggiato su tutta l’Italia.

Meteo, tendenza Pasqua

La tendenza per le festività pasquali, secondo le attuali proiezioni che comunque sono ovviamente affette da grande incertezza, vedrebbe la presenza sul Mediterraneo centrale di un promontorio di alta pressione associato ad aria anche piuttosto mite. Se si confermasse questa configurazione, ne conseguirebbe un quadro generale di tempo stabile e associato a temperature anche sopra le medie soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Il Nord, e in particolare il Nordovest, potrebbe essere invece al margine dell’alta pressione e coinvolto da un flusso più umido sud-occidentale pilotato da un’ampia circolazione depressionaria centrata sul medio Atlantico. La conseguente nuvolosità potrebbe essere associata a un rischio di precipitazioni nel settore alpino e al Nordovest. Per una conferma di queste indicazioni e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.