Meteo, settimana di Pasqua con piogge e venti forti: ecco dove

Tra martedì e mercoledì l’Italia probabilmente dovrà fare i conti con una fase di maltempo con piogge anche intense e localmente temporalesche, forti venti, mari anche molto agitati e possibili forti mareggiate lungo le coste. In questi giorni dovrebbero transitare due distinte perturbazioni: la prima martedì, la seconda associata ad un profondo vortice ciclonico tra mercoledì e giovedì. Le temperature dovrebbero ridimensionarsi per effetto del maltempo ma la massa d’aria presente sull’Italia resterà relativamente mite per effetto dei venti meridionali che soffieranno intensi sul Mediterraneo centrale. Soltanto al Nord, in particolare al Nordovest, il clima resterà ancora abbastanza fresco.



Tendenza meteo Pasqua: gli aggiornamenti

L’attuale tendenza mostra un netto e generale miglioramento tra giovedì e venerdì grazie al rinforzo di un promontorio anticiclonico in arrivo dal nord Africa che sembrerebbe poi insistere al Centro-Sud per tutte le festività pasquali, favorendo anche un netto rialzo delle temperature su valori diffusamente di 20 gradi e oltre fino a sfiorare i 25 gradi.

Per il Nord la situazione per Pasqua e la Pasquetta sembra più incerta per l’instaurarsi di un possibile flusso umido sud-occidentale che potrebbe determinare un tempo più variabile e instabile.

Il Periodo di Pasqua sembra segnato da temperature sopra la media in tutta Italia con una probabile tendenza a piogge sul Nordovest e Toscana settentrionale con una persistenza di variabilità sul Nord Italia anche per la Pasquetta.

Al Centro-sud invece il tempo potrebbe essere più stabile in un contesto di clima molto mite.