Meteo: settimana di Natale al via con alta pressione e nuovo rialzo termico

Domenica 18 dicembre nuvolosità sparsa con un cielo localmente nuvoloso nelle regioni di Nord-Ovest, su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata ma con basso rischio di fenomeni. Nel resto d'Italia tempo nel complesso soleggiato con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento in più su Calabria ionica, nord ed est della Sicilia e basso Lazio. Temperature in calo quasi ovunque sia nei valori del primo mattino che del pomeriggio; all'alba valori vicini allo zero nelle regioni settentrionali. All'estremo Sud, tra Calabria e Sicilia, si potranno toccare i 18-20 gradi.

Venti moderati di Maestrale sul medio e basso Adriatico e in Puglia, di Tramontana sullo Ionio e sulla Liguria centrale; venti deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi il Ligure occidentale, l'Adriatico centrale e meridionale e lo Ionio. Un po' mossi anche il Tirreno meridionale, il mare e canale di Sardegna e il canale di Sicilia; perlopiù poco mossi i restanti bacini.

Primi giorni della settimana di Natale con alta pressione, tempo stabile e temperature in rialzo: la tendenza meteo

Nei primi giorni della settimana di Natale è atteso il ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia che sarà in grado di tenere lontane per diversi giorni le perturbazioni atlantiche.

Il tempo risulterà prevalentemente stabile, anche se non del tutto soleggiato; in particolare, il cielo tenderà a coprirsi sulla Liguria, sulle aree di pianura del Nord e sull'alto Adriatico con qualche pioviggine possibile tra la Liguria, l'Appennino emiliano e l'estremo nord-ovest della Toscana. Nel resto d'Italia il cielo si presenterà perlopiù sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono previste in rialzo sulle aree alpine e al Centro-Sud con valori che torneranno al di sopra della norma e miti per il periodo.