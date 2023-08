Meteo, settimana di Ferragosto con una nuova ondata di caldo

Il periodo che precede Ferragosto sarà caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile su tutta l'Italia.

Pochi cambiamenti sono attesi per il fine settimana, con temperature in aumento soprattutto domenica 13 agosto al Centro-Nord e in Sardegna; tempo generalmente stabile salvo occasionali temporali di calore sulle Alpi più probabili sabato sui settori centrali e domenica, seppur a carattere isolato, su tutto l’arco alpino. Sabato 12 segnaliamo ancora una debole o moderata ventilazione di Tramontana al Sud, in particolare sulla Puglia e nello Ionio che contribuirà a mantenere le temperature su valori più contenuti all’estremo Sud.

L'inizio della settimana di Ferragosto sarà caratterizzata ancora da condizioni di stabilità atmosferica con il caldo che probabilmente andrà a intensificarsi in modo più deciso in tutto il Paese. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per ulteriori dettagli.